Baba Vanga'nın 2019 kehanetleri tüyler ürpertti! Taş üstünde taş kalmayacak... Türkiye ve Donald Trump...
Son zamanlarda artan deprem haberleriyle tedirgin olan vatandaşlar dünya tarihinde birçok olayı önceden tahmin eden Baba Vanga'nın Türkiye kehanetlerini araştırmaya başladı. Kendi ölümü dahil tarihe damga vuran pek çok olayı bilen Baba Vanga'nın Türkiye ile ilgili kehanetleri ise kan dondurdu. Dünyanın geleceği hakkında pek çok şeyi bilen bir kadın 'Baba Vanga' Bulgaristan'da sıradan bir insan iken, tutturduğu kehanetleriyle tüm dünyanın gözünü üzerine çeken Baba Vanga'nın kehanetleri, bizleri pek huzurlu yılların beklemediğini gösterir nitelikte. En az ustası Nostradamus kadar ünlü olan Baba Vanga'nın 2018 kehanetlerinde neler yok ki! Ancak en çok dikkat çekenlerinden biri ABD Başkanı Donald Trump'ı hedef gösterir nitelikte olanları. Peki Baba Vanga'nın 2019 Türkiye kehanetleri neler? İşte Baba Vanga'nın korkunç kehanetlerinin tamamı.
PEK BİLDİĞİMİZ NİNELERDEN DEĞİL...
Baba Vanga, Nostradamus'tan sonra belki de tarihteki gelmiş geçmiş en büyük kahin. Bugünkü Makedonya'nın Sutrimitsa köyünde, Osmanlı Devleti'nin sınırları içerisinde 1911'de doğan Vanga Nine; 16 yaşında bir yıldırım çarpması sonucu gözlerini yitirdi, ancak "vizyon görme" yeteneği kazandı. Yani iddialara göre, tıpkı TV izler gibi gelecekten parça parça görüntüler görüyordu.
HİTLER BİLE ONDAN AKIL ALIYORDU
Birçok tahmini doğru çıkan Baba Vanga'nın ünü büyüdükçe büyüdü. Devlet görevlilerinden sıradan insanlara dek kapısındaki kuyruk uzadıkça uzadı. Hitler ve eski Bulgaristan başbakanı Todor Jivkov bizzat bu kahinle görüştü, eski Rus istihbarat servisi KGB ajanları ise sık sık Vanga Nine'yi gelecekten haber almak için ziyarete geliyordu. 1996'da hayata gözlerini yuman Baba Vanga'nın gerçekleşmiş 7 kehanetini sizler için derledik.
Peki Baba Vanga'nın kehanetleri neler?