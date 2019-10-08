Baba Vanga'nın 2019 kehanetleri tüyler ürpertti! Taş üstünde taş kalmayacak... Türkiye ve Donald Trump...

Son zamanlarda artan deprem haberleriyle tedirgin olan vatandaşlar dünya tarihinde birçok olayı önceden tahmin eden Baba Vanga'nın Türkiye kehanetlerini araştırmaya başladı. Kendi ölümü dahil tarihe damga vuran pek çok olayı bilen Baba Vanga'nın Türkiye ile ilgili kehanetleri ise kan dondurdu. Dünyanın geleceği hakkında pek çok şeyi bilen bir kadın 'Baba Vanga' Bulgaristan'da sıradan bir insan iken, tutturduğu kehanetleriyle tüm dünyanın gözünü üzerine çeken Baba Vanga'nın kehanetleri, bizleri pek huzurlu yılların beklemediğini gösterir nitelikte. En az ustası Nostradamus kadar ünlü olan Baba Vanga'nın 2018 kehanetlerinde neler yok ki! Ancak en çok dikkat çekenlerinden biri ABD Başkanı Donald Trump'ı hedef gösterir nitelikte olanları. Peki Baba Vanga'nın 2019 Türkiye kehanetleri neler? İşte Baba Vanga'nın korkunç kehanetlerinin tamamı.

08.10.2019 09:54 - Son Güncelleme: 08.10.2019 10:05 BU GALERİYİ PAYLAŞ





