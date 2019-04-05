Baba Vanga'nın 2019 kehanetleri korkunç! Türkiye ve Donald Trump...
Bulgaristan'da sıradan bir insan iken bir anda tüm dünyanın gözünü diktiği bir kadın haline gelen Baba Vanga'nın 2019 kehanetleri bizleri pek parlak bir gelecek beklemediğini gösterir nitelikte. En az ustası Nostradamus kadar ünlü olan Baba Vanga'nın 2018 kehanetlerinde neler yok ki! Ancak en çok dikkat çekenlerinden biri ABD Başkanı Donald Trump'ı hedef gösterir nitelikte olanları. Peki Baba Vanga'nın 2019 Türkiye kehanetleri neler? İşte Baba Vanga'nın korkunç kehanetlerinin tamamı.
Bulgaristan'ın küçük bir köyünden gelen şöhret. Ne dediyse çıkan ve pek hayırlı şeyler söylemeyen bir kadın; Baba Vanga. Asıl adı Vangelia Gushterova olan dünyanın bildiği adıyal Baba Vanga'nın kehanetleri yeniden derleniyor. 2019 yılı için ise pek güzel şeyler söylemiyor yine.
Şimdiye kadar 11 Eylül saldırıları, Prenses Diana'nın ölümü, Arap Baharı DEAŞ ve Brexit gibi bir çok konuda yaptığı kehanetler çıkmıştı. Peki gelecek için neler söylüyor?