Baba Vanga'nın 2019 kehanetleri korkunç! Türkiye ve Donald Trump...

Bulgaristan'ın küçük bir köyünden gelen şöhret. Ne dediyse çıkan ve pek hayırlı şeyler söylemeyen bir kadın; Baba Vanga. Asıl adı Vangelia Gushterova olan dünyanın bildiği adıyal Baba Vanga'nın kehanetleri yeniden derleniyor. 2019 yılı için ise pek güzel şeyler söylemiyor yine.

Şimdiye kadar 11 Eylül saldırıları, Prenses Diana'nın ölümü, Arap Baharı DEAŞ ve Brexit gibi bir çok konuda yaptığı kehanetler çıkmıştı. Peki gelecek için neler söylüyor?