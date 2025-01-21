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Baba-kız aynı filmde! Kutsal Damacana’nın yıldızı Şafak Sezer’in kızına bakın! Meğer babasıyla birlikte rol almış...

Kutsal Damacana 5: Zombi filminin vizyona girmesiyle gündeme gelen ünlü oyuncu Şafak Sezer'in hayatı merak edilip araştırılmaya başlandı. Bülent Ersoy, Kibariye, Nergis Kumbasar, Ersin Korkut ve Aslı Bekiroğlu gibi isimlerle kamera karşısına geçen Sezer'in özellikle ailesi merak edildi. Esra Sezer ile yaptığı evlilikten iki evladı olan ünlü oyuncunun kızı Irmak'ı görenler ise şaşkınlıklarını gizleyemedi. Babasına benzerliğiyle dikkat çeken Irmak'ın Şafak Sezer'in iki filminde yer aldığı ortaya çıktı.

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Giriş Tarihi :21 Ocak 2025 , 11:59 Güncelleme Tarihi :21 Ocak 2025 , 11:59
Baba-kız aynı filmde! Kutsal Damacana’nın yıldızı Şafak Sezer’in kızına bakın! Meğer babasıyla birlikte rol almış...

İlk serisi 2007 yılında yayınlanan "Kutsal Damacana 5: Zombi" geçen cuma vizyona girdi. Bülent Ersoy, Kibariye, Nergis Kumbasar, Ersin Korkut ve Aslı Bekiroğlu gibi isimlerin yer aldığı film, büyük ilgi gördü.

Baba-kız aynı filmde! Kutsal Damacana’nın yıldızı Şafak Sezer’in kızına bakın! Meğer babasıyla birlikte rol almış...

Filmin başrol oyuncusu Şafak Sezer'in hayatı ise merak edilip araştırılmaya başlandı.

Baba-kız aynı filmde! Kutsal Damacana’nın yıldızı Şafak Sezer’in kızına bakın! Meğer babasıyla birlikte rol almış...

Bülent Ersoy, Kibariye, Nergis Kumbasar, Ersin Korkut ve Aslı Bekiroğlu gibi isimlerle kamera karşısına geçen Sezer'in özellikle ailesi merak edildi.

Baba-kız aynı filmde! Kutsal Damacana’nın yıldızı Şafak Sezer’in kızına bakın! Meğer babasıyla birlikte rol almış...

Esra Sezer ile yaptığı evlilikten iki evladı olan ünlü oyuncunun kızı Irmak'ı görenler ise şaşkınlıklarını gizleyemedi.

Baba-kız aynı filmde! Kutsal Damacana’nın yıldızı Şafak Sezer’in kızına bakın! Meğer babasıyla birlikte rol almış...

Babasına benzerliğiyle dikkat çeken Irmak'ın Şafak Sezer'in iki filminde yer aldığı ortaya çıktı.

Baba-kız aynı filmde! Kutsal Damacana’nın yıldızı Şafak Sezer’in kızına bakın! Meğer babasıyla birlikte rol almış...

İşte Şafak Sezer başta olmak üzere anne-babasının izinden giden ünlü çocukları...

Baba-kız aynı filmde! Kutsal Damacana’nın yıldızı Şafak Sezer’in kızına bakın! Meğer babasıyla birlikte rol almış...

Şafak Sezer, 'Kutsal Damacana 4'te kızı Irmak Sezer'le kamera karşısına geçti. Sezer, daha önce de kızı Irmak Sezer'le 'Kolpaçino 3. Devre'de filminde rol aldı.

Baba-kız aynı filmde! Kutsal Damacana’nın yıldızı Şafak Sezer’in kızına bakın! Meğer babasıyla birlikte rol almış...

2016 yılında yayınlana filmde 7 yaşında olan Irmak film de 'Özgür' karakterinin kızını canlandırdı.

Baba-kız aynı filmde! Kutsal Damacana’nın yıldızı Şafak Sezer’in kızına bakın! Meğer babasıyla birlikte rol almış...

Hülya Darcan ve kızı Bergüzar Korel

Baba-kız aynı filmde! Kutsal Damacana’nın yıldızı Şafak Sezer’in kızına bakın! Meğer babasıyla birlikte rol almış...

Nevra Serezli ve oğlu Murat Serezli

Baba-kız aynı filmde! Kutsal Damacana’nın yıldızı Şafak Sezer’in kızına bakın! Meğer babasıyla birlikte rol almış...

Suna Yıldızoğlu ve kızı Yasemin Allen

Baba-kız aynı filmde! Kutsal Damacana’nın yıldızı Şafak Sezer’in kızına bakın! Meğer babasıyla birlikte rol almış...

Nergis Kumbasar ve kızı Yasmin Erbil

Baba-kız aynı filmde! Kutsal Damacana’nın yıldızı Şafak Sezer’in kızına bakın! Meğer babasıyla birlikte rol almış...

Hülya Gülşen Irmak ve kızı Çağla Irmak

Baba-kız aynı filmde! Kutsal Damacana’nın yıldızı Şafak Sezer’in kızına bakın! Meğer babasıyla birlikte rol almış...

Rasim Öztekin ve kızı Pelin Öztekin

Baba-kız aynı filmde! Kutsal Damacana’nın yıldızı Şafak Sezer’in kızına bakın! Meğer babasıyla birlikte rol almış...

Derya Baykal ve kızı Derya Şensoy

Baba-kız aynı filmde! Kutsal Damacana’nın yıldızı Şafak Sezer’in kızına bakın! Meğer babasıyla birlikte rol almış...

Aliye Uzunatağan ve kızı Ayşecan Tatari

Baba-kız aynı filmde! Kutsal Damacana’nın yıldızı Şafak Sezer’in kızına bakın! Meğer babasıyla birlikte rol almış...

Okan Bayülgen ve kızı İstanbul

Baba-kız aynı filmde! Kutsal Damacana’nın yıldızı Şafak Sezer’in kızına bakın! Meğer babasıyla birlikte rol almış...

Behzat Uygur ve oğlu Nejat Uygur