Baba-kız aynı filmde! Kutsal Damacana’nın yıldızı Şafak Sezer’in kızına bakın! Meğer babasıyla birlikte rol almış...

İlk serisi 2007 yılında yayınlanan "Kutsal Damacana 5: Zombi" geçen cuma vizyona girdi. Bülent Ersoy, Kibariye, Nergis Kumbasar, Ersin Korkut ve Aslı Bekiroğlu gibi isimlerin yer aldığı film, büyük ilgi gördü.
Filmin başrol oyuncusu Şafak Sezer'in hayatı ise merak edilip araştırılmaya başlandı.
Bülent Ersoy, Kibariye, Nergis Kumbasar, Ersin Korkut ve Aslı Bekiroğlu gibi isimlerle kamera karşısına geçen Sezer'in özellikle ailesi merak edildi.
Esra Sezer ile yaptığı evlilikten iki evladı olan ünlü oyuncunun kızı Irmak'ı görenler ise şaşkınlıklarını gizleyemedi.
Babasına benzerliğiyle dikkat çeken Irmak'ın Şafak Sezer'in iki filminde yer aldığı ortaya çıktı.
İşte Şafak Sezer başta olmak üzere anne-babasının izinden giden ünlü çocukları...
Şafak Sezer, 'Kutsal Damacana 4'te kızı Irmak Sezer'le kamera karşısına geçti. Sezer, daha önce de kızı Irmak Sezer'le 'Kolpaçino 3. Devre'de filminde rol aldı.
2016 yılında yayınlana filmde 7 yaşında olan Irmak film de 'Özgür' karakterinin kızını canlandırdı.
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