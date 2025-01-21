Baba-kız aynı filmde! Kutsal Damacana’nın yıldızı Şafak Sezer’in kızına bakın! Meğer babasıyla birlikte rol almış...

İlk serisi 2007 yılında yayınlanan "Kutsal Damacana 5: Zombi" geçen cuma vizyona girdi. Bülent Ersoy, Kibariye, Nergis Kumbasar, Ersin Korkut ve Aslı Bekiroğlu gibi isimlerin yer aldığı film, büyük ilgi gördü.

Bülent Ersoy, Kibariye, Nergis Kumbasar, Ersin Korkut ve Aslı Bekiroğlu gibi isimlerle kamera karşısına geçen Sezer'in özellikle ailesi merak edildi.

Esra Sezer ile yaptığı evlilikten iki evladı olan ünlü oyuncunun kızı Irmak'ı görenler ise şaşkınlıklarını gizleyemedi.