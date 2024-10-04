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B12 değerini yükseltiyor! Solgun cilt, dökülen saç ve kırılan tırnaklara son

Yorgunluk, halsizlik ve cilt sorunları genellikle B12 eksikliğinden kaynaklanır. Vücut bu vitamini üretemediği durumda takviye gıda almak gerekebilir. Peki B12 yönünden zengin besinler hangileri ve ne kadar tüketilmeli? İşte habere dair detaylar...

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Giriş Tarihi :04 Ekim 2024 , 13:55 Güncelleme Tarihi :04 Ekim 2024 , 13:55
B12 değerini yükseltiyor! Solgun cilt, dökülen saç ve kırılan tırnaklara son

B12 vitamini vücut tarafından üretilmediği için besinlerden elde edilmesi gerekiyor. Bu eksiklik unutkanlık, halsizlik ve yorgunluk gibi sağlık sorunlarına yol açabilir. B12 değerini artırmak için tüketebileceğiniz en önemli besinleri listeledik. İşte B12 deposu o besinler...

B12 değerini yükseltiyor! Solgun cilt, dökülen saç ve kırılan tırnaklara son

Kırmızı et

Zengin içeriği ile dana ve kuzu eti gibi kırmızı etler B12 vitamini bakımından oldukça zengindir. Ancak ölçülü tüketimin önemli olduğunun altını çizelim. Aşırı kırmızı et tüketimi kalp hastalıklarına yol açabilir.

B12 değerini yükseltiyor! Solgun cilt, dökülen saç ve kırılan tırnaklara son

Süt, yoğurt, peynir

Listeye süt ürünleri ile devam ediyoruz. Süt, yoğurt ve peynir gibi süt ürünleri yüksek miktarda B12 vitamini içerir. Araştırmalar bu ürünlerden alınan B12'nin et ve yumurtadan daha iyi emildiğini göstermekte.

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