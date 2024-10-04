B12 değerini yükseltiyor! Solgun cilt, dökülen saç ve kırılan tırnaklara son

B12 vitamini vücut tarafından üretilmediği için besinlerden elde edilmesi gerekiyor. Bu eksiklik unutkanlık, halsizlik ve yorgunluk gibi sağlık sorunlarına yol açabilir. B12 değerini artırmak için tüketebileceğiniz en önemli besinleri listeledik. İşte B12 deposu o besinler...
Kırmızı et
Zengin içeriği ile dana ve kuzu eti gibi kırmızı etler B12 vitamini bakımından oldukça zengindir. Ancak ölçülü tüketimin önemli olduğunun altını çizelim. Aşırı kırmızı et tüketimi kalp hastalıklarına yol açabilir.
Süt, yoğurt, peynir
Listeye süt ürünleri ile devam ediyoruz. Süt, yoğurt ve peynir gibi süt ürünleri yüksek miktarda B12 vitamini içerir. Araştırmalar bu ürünlerden alınan B12'nin et ve yumurtadan daha iyi emildiğini göstermekte.