Azerbaycan ile kimlikle seyahat 1 Nisan'da başlıyor! İşte Türkiye'den vizesiz gidilen ülkeler
Türkiye ile Azerbaycan arasında imzalanan anlaşmalar sonrası kimlikle seyahat etmek için sayılı günler kaldı! Dışişleri Bakanlığı iki ülke arasında 1 Nisan'da kimlikle seyahatin başlayacağını duyurdu. İşte vizesiz seyahat edebileceğiniz ülkeler
29.03.2021 11:42
- Son Güncelleme: 29.03.2021 12:07
TÜRKİYE'DEN VİZESİZ GİDİLEN ÜLKELER
Pakistan
Online vizeyle 90 gün vizesiz.
Pakistan'a vizesiz seyahat dönemi başladı.
Pakistan Enformasyon ve Yayıncılık Bakanı Favad Çaudri, Pakistan'ın yeni turizm politikasının sonucu olarak Türkiye, Çin, Malezya, İngiltere ve Birleşik Arap Emirlikleri'nin dahil olduğu 5 ülke vatandaşları için e-Vize, ardından da kapıda vize uygulamasına geçileceğini söyledi.
Pakistan E-vize sitesi üzerinden online vize başvurusu 8 ABD Doları karşılığında yapılabiliyor.