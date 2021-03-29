Bugünkü
Takvim

Azerbaycan ile kimlikle seyahat 1 Nisan'da başlıyor! İşte Türkiye'den vizesiz gidilen ülkeler

Türkiye ile Azerbaycan arasında imzalanan anlaşmalar sonrası kimlikle seyahat etmek için sayılı günler kaldı! Dışişleri Bakanlığı iki ülke arasında 1 Nisan'da kimlikle seyahatin başlayacağını duyurdu. İşte vizesiz seyahat edebileceğiniz ülkeler

29.03.2021 11:42 - Son Güncelleme: 29.03.2021 12:07
Azerbaycan ile kimlikle seyahat 1 Nisan'da başlıyor! İşte Türkiye'den vizesiz gidilen ülkeler

Türk vatandaşları halihazırda 116 ülke ve yönetim bölgesine vizesiz, kapıda vize veya elektronik vize ile giriş yapabiliyor.

GALERİ DEVAM EDİYOR
Azerbaycan ile kimlikle seyahat 1 Nisan'da başlıyor! İşte Türkiye'den vizesiz gidilen ülkeler

TÜRKİYE'DEN VİZESİZ GİDİLEN ÜLKELER

Pakistan

Online vizeyle 90 gün vizesiz.

Pakistan'a vizesiz seyahat dönemi başladı.

Pakistan Enformasyon ve Yayıncılık Bakanı Favad Çaudri, Pakistan'ın yeni turizm politikasının sonucu olarak Türkiye, Çin, Malezya, İngiltere ve Birleşik Arap Emirlikleri'nin dahil olduğu 5 ülke vatandaşları için e-Vize, ardından da kapıda vize uygulamasına geçileceğini söyledi.

Pakistan E-vize sitesi üzerinden online vize başvurusu 8 ABD Doları karşılığında yapılabiliyor.

Azerbaycan ile kimlikle seyahat 1 Nisan'da başlıyor! İşte Türkiye'den vizesiz gidilen ülkeler

Andorra

90 gün vizesiz.

Fransa ve İspanya sınırları arasında ufak bir ülke olan Andorra, Türk vatandaşlarına vizesiz ancak ülkenin kendi havalimanı olmadığı için ilk durağınız Fransa veya İspanya olacak. Fransa ve İspanya topraklarından geçeceğiniz için Schengen vizesi gerekiyor.

Azerbaycan ile kimlikle seyahat 1 Nisan'da başlıyor! İşte Türkiye'den vizesiz gidilen ülkeler

Antigua ve Barbuda

180 gün vizesiz.

Azerbaycan ile kimlikle seyahat 1 Nisan'da başlıyor! İşte Türkiye'den vizesiz gidilen ülkeler

Arjantin

90 gün vizesiz.