Az bilinen tarihi fotoğraflar

Bu fotoğrafları çekenler belli değil ama tarihin bir dönemine ışık tuttuğu kesin. İşte az bilinen birbirinden çarpıcı tarihi fotoğraflar. Bu fotoğraflar tarihe tanıklık ediyor. Kimisi Dünya Savaşları'ndan, kimisi dünyanın başka bir ucundan... İşte tarihin az bilinen fotoğrafları... Komutan Jukov, Kızıl Meydan'dan beyaz atla geçerken Çar II. Nikolay'ın çocukları; Olga,Tatiana, Maria Anastasia, Alexei. Alman askerleri poz veriyor (1.Dünya Savaşı) İngiliz askerler Kuzey Afrika'da Lenin ve kedisi Üç Alman askeri (En sağdaki Hitler) Mustafa Kemal Atatürk ve İzzettin Çalışlar