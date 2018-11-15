Az bilinen tarihi fotoğraflar

Bu fotoğrafları çekenler belli değil ama tarihin bir dönemine ışık tuttuğu kesin. İşte az bilinen birbirinden çarpıcı tarihi fotoğraflar.

15 Kasım 2018 Perşembe, 11:25:05 Güncelleme: 11:45:33
Az bilinen tarihi fotoğraflar

Bu fotoğraflar tarihe tanıklık ediyor. Kimisi Dünya Savaşları'ndan, kimisi dünyanın başka bir ucundan... İşte tarihin az bilinen fotoğrafları...

Komutan Jukov, Kızıl Meydan'dan beyaz atla geçerken

Az bilinen tarihi fotoğraflar

Çar II. Nikolay'ın çocukları; Olga,Tatiana, Maria Anastasia, Alexei.

Az bilinen tarihi fotoğraflar

Alman askerleri poz veriyor (1.Dünya Savaşı)

Az bilinen tarihi fotoğraflar

İngiliz askerler Kuzey Afrika'da

Az bilinen tarihi fotoğraflar

Lenin ve kedisi

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