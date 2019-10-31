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Az bilinen 100 Türkçe kelime! Müşkülpesent bakın ne demekmiş!

Müşkülpesent kelimesinin, çok dikkatli ve özenle davranan veya böyle davranılmasını isteyen kimselere dendiğini biliyor muydunuz? Ya da Safderun'un saf, temiz kalpli, kolayca aldatılabilen kişiler için kullanıldığını? Türkçede on binlerce ana kelime olmasına karşın, vatandaşların büyük bir bölümü günlük yaşamında ortalama 400 civarında kelime kullanıyor. İşte muhtemelen daha önce hiç duymadığınız 100 eski kelime...

31.10.2019 15:05 - Son Güncelleme: 31.10.2019 15:05
Az bilinen 100 Türkçe kelime! Müşkülpesent bakın ne demekmiş!

Çok dikkat ve özenle davranan veya böyle davranılmasını isteyen kimse.

Az bilinen 100 Türkçe kelime! Müşkülpesent bakın ne demekmiş!

Olacakları önceden hissetmek, tahmin etmek.

Az bilinen 100 Türkçe kelime! Müşkülpesent bakın ne demekmiş!

Yalnız kendini düşünen, kendi çıkarlarını herkesinkinden üstün tutan kişi.

Az bilinen 100 Türkçe kelime! Müşkülpesent bakın ne demekmiş!

Bilgiçlik taslayan kimse.

Az bilinen 100 Türkçe kelime! Müşkülpesent bakın ne demekmiş!

Büyük cins arı.

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