Aylık 1800 lira kazanıyor! Hemşire olmak isteyen genç kız ailesine yük olmamak için kilim dokumayı öğrendi

Her bir deseninde ayrı bir hikaye bulunan kilimleri dokuyan kadınlar, hem aile bütçelerine katkı sağlıyor hem de unutulmaya yüz tutan dokumacılığı yaşatmaya çalışıyor. Geçmiş yıllarda birçok Avrupa ülkesine ihracat yapılan dünyaca ünlü Van kilimleri, yaşları 20 ile 70 arasında değişen kadınlar tarafından özenle dokunuyor.

