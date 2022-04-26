"Ayağına köle olabilir miyim?" tacizi! TikTok fenomeni şoku yaşadı! "Sanık ayak fetişisti bir tacizcidir"
İzmir'de bir garip ayak köleliği davası! TikTok fenomeni Büşra Yılmaz'a (25) Aziz Murat K. (24) isimli şüpheli tarafından Instagram'dan "Ayaklarına köle olabilir miyim?" şeklinde çirkin bir mesaj attı! Cinsel taciz suçundan 3 yıl hapsi istemiyle yargılanan sanık beraat etti. Mağdur taraf "sanık ayak fetişisti bir tacizcidir" dedi. Tiktok fenomeni Yılmaz, "Bu olayda da şahıs birden fazla kez sürekli olarak 'ayak', 'ayak köleliği', 'ayaklarının fotoğrafını atar mısın' şeklinde bana mesajlar attı. Sürekli olarak rahatsız etti. Kadına yönelik şiddet sadece vücutsal olarak değil, sosyal medya üzerinden de devam ediyor." dedi.
İzmir'de yaşayan TikTok fenomeni Büşra Yılmaz'a (25) Aziz Murat K. (24) isimli şüpheli tarafından Instagram'dan 'Ayaklarına köle olabilir miyim?' mesajı atıldı. Cinsel taciz suçundan 3 yıl hapsi istemiyle yargılanan sanık beraat etti. Büşra Yılmaz'ın avukatı Alperen Cihan Çetinkaya ile savcı karara itiraz ederek dosyayı istinafa taşıdı.
Kadına yönelik şiddet sadece vücutsal olarak değil, sosyal medya üzerinden de devam ediyor. Bu kişiler ceza almadıkça kadına yapılan her türlü taciz artıyor" dedi.
Alperen Cihan Çetinkaya ise, "Sanık, ayak fetişisti bir tacizcidir. Mahkemenin bu yanlış kararı ayak fetişisti tacizcilerine kadınlarımızı taciz etmeleri için adeta izin vermek anlamına gelmektedir. Bu kararın bozulacağına inanıyoruz ve şu soruyu soruyoruz; herhangi biri eşinize, sevgilinize, kardeşinize 'Ayaklarına köle olabilir miyim' şeklinde mesaj gönderse bunun taciz olduğunu düşünür müsünüz, düşünmez misiniz? Savcılık makamı da bizimle aynı fikirde olacak ki, karara itiraz ederek istinafa taşıdı" dedi.
İlginç olay, 1 Nisan 2021'de İzmir'de yaşandı. Manisa'da yaşayan 24 yaşındaki Aziz Murat K. TikTok fenomeni Büşra Yılmaz'a (25) Instagram'dan "Ayaklarına köle olabilir miyim?" şeklinde mesaj attı. 1.5 milyon takipçisi olan Büşra Yılmaz avukatı Alperen Cihan Çetinkaya aracılığıyla İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı'na suç duyurusunda bulundu.