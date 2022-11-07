Kanlı ay yarın Türkiye saati ile 14.00'te meydana gelecek. 8 Kasım 2022 tarihinden sonra, 2025'e kadar görülmesi beklenmeyen ay tutulmasını kaçırmak istemeyenler şimdiden bekleyişe geçti. Doğa olaylarında özellikle burç etkileri yoğun ilgi görüyor. Dolunayın aldığı tuhaf kırmızımsı renk tonu nedeniyle `Kanlı Ay ` olarak da adlandırılan tutulma bir çok burcu etkileyecek. Astrologlardan 'Kaos dolu günler kapıda' yorumları geldi. Ay tutulması o burçların üzerine kabus gibi çökecek! Öyle bir etkileyecek ki geleceğinizi değiştirecek! Dost kazığı, aldatma, ihanet, hastalık, ölüm...