Avcılar'da trafik kazası! İki sürücü direksiyon hakimiyetini kaybedince olanlar oldu

Otomobilerden biri kavşağın girişindeki aydınlatma direğine, diğer araç da metrobüs üstgeçidinin çelik ayağına çarptı. Kazayı gören çevredeki sürücüler, bir yandan otomobillerdeki yaralıların yardımına koştu diğer yandan da 112 Acil Servis'e haber verdi. 1'i kadın 2 sürücü otomobillerden yaralı halde çıkarılarak sağlık ekiplerine teslim edildi.