Avcılar'da trafik kazası! İki sürücü direksiyon hakimiyetini kaybedince olanlar oldu
İstanbul Avcılar'da hızla kavşağa giren iki otomobilden biri aydınlatma diğerine, diğeri metrobüs üst geçidinin ayağına çarptı. İki kişini yaralandığı kaza nedeniyle yolda, trafik yoğunluğu yaşanırken, araçların çekilmesi ve yolun temizlenmesinin ardından ulaşım normale döndü. İşte kaza yerinden fotoğraflar...
05.07.2021 01:19
- Son Güncelleme: 05.07.2021 01:19
İKİ SÜRÜCÜ DE DİREKSİYON HAKİMİYETİNİ KAYBETTİ
Kaza, saat 23.30 sıralarında D-100 Karayolu Mustafa Kemal Paşa Mahallesi Ambarlı-Esenyurt Kavşağı'na girişte meydana geldi. Kavşağa hızla girmeye çalıştığı ileri sürülen 34 BCG 485 ve 34 S 7406 plakalı iki otomobilin sürücüleri direksiyon kontrolünü yitirdi.
Otomobilerden biri kavşağın girişindeki aydınlatma direğine, diğer araç da metrobüs üstgeçidinin çelik ayağına çarptı. Kazayı gören çevredeki sürücüler, bir yandan otomobillerdeki yaralıların yardımına koştu diğer yandan da 112 Acil Servis'e haber verdi. 1'i kadın 2 sürücü otomobillerden yaralı halde çıkarılarak sağlık ekiplerine teslim edildi.