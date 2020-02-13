Astronot olmak isteyenlere müjde! Astronot maaşı ne kadar? NASA astronot alıyor! İşte astronot alım şartları
Astronot olmak isteyenler için yeni fırsat ortaya çıktı. Bazı şartların karşılanması halinde astronotluğa başvuru yapılabiliyor. Astronot maaşı ne kadar? Astronot olmak için ne yapmak gerekir? Astronot alım şartları nelerdir? Amerikan Ulusal Havacılık ve Uzay Dairesi, 2-31 Mart tarihleri arasında astronot olmak isteyenlerin başvurularını alacak. İşte NASA astronot alım şartları ve maaşları...
Astronot olmak isteyenler için yeni fırsat ortaya çıktı. Bazı şartların karşılanması halinde astronotluğa başvuru yapılabiliyor. Ay ve Mars görevlerinde yer almak için Amerikan Ulusal Havacılık ve Uzay Dairesi (NASA) astronot aramaya başladı. 2-31 Mart tarihleri arasında yapılacak başvuru ile birlikte astronot olmaya adaylık kazanılabilecek.
NASA ASTRONOT ALIM ŞARTLARI
- ABD vatandaşı olmak,
- Mühendislik, bilim, teknoloji, ve matematik alanlarından herhangi birinde yüksek lisans derecesine sahip olmak veya ilgili bir bilim dalındaki doktora programının en az iki senesini tamamlamak,
- Osteopatik tıp doktoru olmak
- Ulusal çapta tanınan bir okulda test pilotluğu programı bitirmek.