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Astronot olmak isteyenlere müjde! Astronot maaşı ne kadar? NASA astronot alıyor! İşte astronot alım şartları

Astronot olmak isteyenler için yeni fırsat ortaya çıktı. Bazı şartların karşılanması halinde astronotluğa başvuru yapılabiliyor. Astronot maaşı ne kadar? Astronot olmak için ne yapmak gerekir? Astronot alım şartları nelerdir? Amerikan Ulusal Havacılık ve Uzay Dairesi, 2-31 Mart tarihleri arasında astronot olmak isteyenlerin başvurularını alacak. İşte NASA astronot alım şartları ve maaşları...

13.02.2020 09:41 - Son Güncelleme: 13.02.2020 09:56 BU GALERİYİ PAYLAŞ





