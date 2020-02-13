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Astronot olmak isteyenlere müjde! Astronot maaşı ne kadar? NASA astronot alıyor! İşte astronot alım şartları

Astronot olmak isteyenler için yeni fırsat ortaya çıktı. Bazı şartların karşılanması halinde astronotluğa başvuru yapılabiliyor. Astronot maaşı ne kadar? Astronot olmak için ne yapmak gerekir? Astronot alım şartları nelerdir? Amerikan Ulusal Havacılık ve Uzay Dairesi, 2-31 Mart tarihleri arasında astronot olmak isteyenlerin başvurularını alacak. İşte NASA astronot alım şartları ve maaşları...

13.02.2020 09:41 - Son Güncelleme: 13.02.2020 09:56
astronot olmak isteyenlere müjde! Astronot maaşı ne kadar? NASA astronot alıyor! İşte astronot alım şartları

Astronot olmak isteyenler için yeni fırsat ortaya çıktı. Bazı şartların karşılanması halinde astronotluğa başvuru yapılabiliyor. Ay ve Mars görevlerinde yer almak için Amerikan Ulusal Havacılık ve Uzay Dairesi (NASA) astronot aramaya başladı. 2-31 Mart tarihleri arasında yapılacak başvuru ile birlikte astronot olmaya adaylık kazanılabilecek.

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astronot olmak isteyenlere müjde! Astronot maaşı ne kadar? NASA astronot alıyor! İşte astronot alım şartları

48 ASTRONOTLARI VAR

NASA'nın mevcutta 48 astronotu bulunuyor. Kadrosunu güçlendirmek isteyen NASA yeni uzay görevleri için Artemis Jenerasyonu astronotlar yetiştirecek.

astronot olmak isteyenlere müjde! Astronot maaşı ne kadar? NASA astronot alıyor! İşte astronot alım şartları

NASA'nın başındaki isim Jim Brindenstine astronotların kadın ve erkeklerden oıluşacağını ve adayların yıldızları keşfetmek için yeterli özelliklere sahip olması gerektiğini belirtti.

astronot olmak isteyenlere müjde! Astronot maaşı ne kadar? NASA astronot alıyor! İşte astronot alım şartları

Başvurmak için ise bazı şartlar gerekiyor.

İşte o şartlar...

astronot olmak isteyenlere müjde! Astronot maaşı ne kadar? NASA astronot alıyor! İşte astronot alım şartları

NASA ASTRONOT ALIM ŞARTLARI

- ABD vatandaşı olmak,

- Mühendislik, bilim, teknoloji, ve matematik alanlarından herhangi birinde yüksek lisans derecesine sahip olmak veya ilgili bir bilim dalındaki doktora programının en az iki senesini tamamlamak,

- Osteopatik tıp doktoru olmak

- Ulusal çapta tanınan bir okulda test pilotluğu programı bitirmek.

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