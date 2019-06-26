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Aslanı korkutan karşılaşma! Aslan kral öyle bir korktu ki... Pişman oldu

Ormanların en güçlü büyük kedisi Aslandır. Ve cüsseleri itibari ile korkusuz olarak bilinirler. Genelde korkan bir aslan görmek çok nadirdir başka bir deyişle gerçekten imkansızdır ama bazı durumlar var ki aslanların korktuğuna şahitlik edebilirsiniz. Daha önce Youtube`de yayımlanan videoda, bir grup aç aslan tarafından kuşatılan firavun faresi aslanlara yem olmamak için can havliyle mücadele ediyor. Kahraman fare aslanların saldırılarına karşılık korkusuzca yanıt verip, hayatını kurtarmayı başarıyor.

26.06.2019 17:03 - Son Güncelleme: 26.06.2019 17:05
Aslanı korkutan karşılaşma! Aslan kral öyle bir korktu ki... Pişman oldu
Aslanı korkutan karşılaşma! Aslan kral öyle bir korktu ki... Pişman oldu
Aslanı korkutan karşılaşma! Aslan kral öyle bir korktu ki... Pişman oldu
Aslanı korkutan karşılaşma! Aslan kral öyle bir korktu ki... Pişman oldu
Aslanı korkutan karşılaşma! Aslan kral öyle bir korktu ki... Pişman oldu
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