Aslan ve kaplanın kavgası kan dondurdu! Vahşi doğada görülmemiş olay...

Aslan ve kaplanın kavgası kan dondurdu! Aslan ve Kaplan'ın dövüş görüntüleri sosyal medyaya bomba gibi düştü. İngilizce wikipedia'daki pek çok uzman görüşüne, araştırmaya ve kaynağa dayandırılarak yazılan geniş makaleye göre genel olarak kaplanın çok daha üstün durumda olduğu karşılaştırmadır aslan vs kaplan. Her şeyden önce, cüsse olarak kaplan aslandan daha büyük bir hayvandır. hele ki bir sibirya kaplanı, bir afrika aslanından çok daha büyük bir hayvandır.

22.11.2019 09:09 - Son Güncelleme: 22.11.2019 09:09 BU GALERİYİ PAYLAŞ





