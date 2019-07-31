Aslan ve kaplanın karşılaşması nefesleri kesti! Sonu inanılmaz (Aslan Kaplan kavgası)
Biri ormanlar kralı unvanına sahip olan aslan, diğeri vahşi doğanın en ölümcül yırtıcısı olan kaplan… Bu ikisi kapışacak olsa acaba hangisi kazanır? Vahşi doğanın en tehlikeli iki hayvanı arasındaki rekabet yüzyıllardır avcıların, doğa bilimcilerinin, masalcıların ve hatta şairlerin bile ilgisini çekmektedir. Antik Roma döneminde bu iki yırtıcının dövüşünü izlemek için Arenada toplanan halkın hangisinin kazanacağına dair bahis oynadığı bilinmektedir. Hatta Oude Kralı ünvanlı bir kaplanın, 30 aslan öldürdüğü söylenmektedir. Gerçekten de bu ikisi arasındaki dövüşte kaplanın kazanma ihtimali daha yüksektir.
Kaplanın kazanma ihtimali neden daha yüksektir?
Kaplanla aslanı, dövüşte avantaj sağlayacak fiziksel özellikler bakımından karşılaştıracak olursak;
1. Isırma Gücü: Kaplanların ısırma gücü aslanlardan daha yüksektir. Hatta kaplanlar, hayvanlar aleminin en uzun ve en güçlü dişlerine sahiptirler. Dişlerinin boyu 7,5 ila 10 cm arasında değişir.
2. Vücut Boyutu: Kaplanlar aslanlardan genellikle hem daha ağır hem de daha uzundur.
3. Beyin-Beden Oranı: Kaplanların beyin beden oranı, aslanlardan daha büyüktür. Yani kaplanların ensefalasyon (zekanın beyin boyutuna bağlı fiziksel ölçümü) katsayısı aslanlardan yüksektir.
4. Doğa: En önemli faktör bu iki yırtıcının doğasında gizlidir. Aslan, sürü halinde yaşayan sosyal bir hayvanken kaplan genellikle yalnızdır. Ortalama 30 aslandan oluşan sürüler içinde doğan aslan yavruları, diğer yavrularla oynayarak büyürler. Bir aslan ava çıktığında genellikle başka aslanlar da ona eşlik eder. Bu grup mantığı, avlarını yakalamalarını kolaylaştırsa da aniden gelişen birebir dövüşlerde dezavantajdır.
Görüntülerin nerede ve ne zaman çekildiği bilinmiyor. Aslan ve Kaplan'ın dövüş görüntüleri sosyal medyayı salladı. İki avcının karşılaşmasını izleyen takipçiler gözlerine inanamadı. Milyonlarca kez tık'lanan görüntülerde Aslan ve Kaplan'ın uzun süre birbirine üstünlük sağlayamadığı görüldü. Uzun süren dövüş sürpriz bir sonla bitti. İşte sosyal medyanın dilinden düşmeyen o anlar...