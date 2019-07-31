Aslan ve kaplanın karşılaşması nefesleri kesti! Sonu inanılmaz (Aslan Kaplan kavgası)

Biri ormanlar kralı unvanına sahip olan aslan, diğeri vahşi doğanın en ölümcül yırtıcısı olan kaplan… Bu ikisi kapışacak olsa acaba hangisi kazanır? Vahşi doğanın en tehlikeli iki hayvanı arasındaki rekabet yüzyıllardır avcıların, doğa bilimcilerinin, masalcıların ve hatta şairlerin bile ilgisini çekmektedir. Antik Roma döneminde bu iki yırtıcının dövüşünü izlemek için Arenada toplanan halkın hangisinin kazanacağına dair bahis oynadığı bilinmektedir. Hatta Oude Kralı ünvanlı bir kaplanın, 30 aslan öldürdüğü söylenmektedir. Gerçekten de bu ikisi arasındaki dövüşte kaplanın kazanma ihtimali daha yüksektir.

31.07.2019 15:49 - Son Güncelleme: 31.07.2019 15:50 BU GALERİYİ PAYLAŞ





