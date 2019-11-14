Aslan ve kaplanın karşılaşması nefesleri kesti! Sonu inanılmaz

Kaplanın pençe kuvveti aslanınkinden daha fazladır. öyle ki yine ilgili makaleye göre, tek bir agresif bengal kaplanı pençesi bir aslanın kafatasını kırmaya yetebilir. Araştırmalara ve gözlemlere göre kaplan genel olarak aslandan daha agresif, saldırgan ve kavgayı seven bir hayvandır. hele ki bir bengal kaplanının yanında bir afrika aslanı "uysal" kalır.