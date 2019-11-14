Aslan ve kaplanın karşılaşması nefesleri kesti! Sonu inanılmaz
Görüntülerin nerede ve ne zaman çekildiği bilinmiyor. Aslan ve Kaplan'ın dövüş görüntüleri sosyal medyayı salladı. İki avcının karşılaşmasını izleyen takipçiler gözlerine inanamadı. Milyonlarca kez tıklanan görüntülerde Aslan ve Kaplan'ın uzun süre birbirine üstünlük sağlayamadığı görüldü. Uzun süren dövüş sürpriz bir sonla bitti. İşte sosyal medyanın dilinden düşmeyen o anlar...
14.11.2019 11:32
- Son Güncelleme: 14.11.2019 11:32
Kaplanın pençe kuvveti aslanınkinden daha fazladır. öyle ki yine ilgili makaleye göre, tek bir agresif bengal kaplanı pençesi bir aslanın kafatasını kırmaya yetebilir. Araştırmalara ve gözlemlere göre kaplan genel olarak aslandan daha agresif, saldırgan ve kavgayı seven bir hayvandır. hele ki bir bengal kaplanının yanında bir afrika aslanı "uysal" kalır.
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