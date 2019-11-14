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Aslan ve kaplanın karşılaşması nefesleri kesti! Sonu inanılmaz

Görüntülerin nerede ve ne zaman çekildiği bilinmiyor. Aslan ve Kaplan'ın dövüş görüntüleri sosyal medyayı salladı. İki avcının karşılaşmasını izleyen takipçiler gözlerine inanamadı. Milyonlarca kez tıklanan görüntülerde Aslan ve Kaplan'ın uzun süre birbirine üstünlük sağlayamadığı görüldü. Uzun süren dövüş sürpriz bir sonla bitti. İşte sosyal medyanın dilinden düşmeyen o anlar...

14.11.2019 11:32 - Son Güncelleme: 14.11.2019 11:32
Aslan ve kaplanın karşılaşması nefesleri kesti! Sonu inanılmaz

İngilizce wikipedia'daki pek çok uzman görüşüne, araştırmaya ve kaynağa dayandırılarak yazılan geniş makaleye göre genel olarak kaplanın çok daha üstün durumda olduğu karşılaştırmadır aslan vs kaplan.

Aslan ve kaplanın karşılaşması nefesleri kesti! Sonu inanılmaz

Her şeyden önce, cüsse olarak kaplan aslandan daha büyük bir hayvandır. hele ki bir sibirya kaplanı, bir afrika aslanından çok daha büyük bir hayvandır.

Aslan ve kaplanın karşılaşması nefesleri kesti! Sonu inanılmaz

Kaplanın pençe kuvveti aslanınkinden daha fazladır. öyle ki yine ilgili makaleye göre, tek bir agresif bengal kaplanı pençesi bir aslanın kafatasını kırmaya yetebilir. Araştırmalara ve gözlemlere göre kaplan genel olarak aslandan daha agresif, saldırgan ve kavgayı seven bir hayvandır. hele ki bir bengal kaplanının yanında bir afrika aslanı "uysal" kalır.

Aslan ve kaplanın karşılaşması nefesleri kesti! Sonu inanılmaz

Aslan, Panthera cinsindeki büyük kedilerden biridir ve kedigiller ailesinin bir üyesidir. Yaygın olarak kullanılan Afrika aslanı topluca Afrika'daki birkaç alttürü belirtir. Bazı erkek aslanlar 250 kg ağırlığı aşmaktadır. Aslanlar, kaplandan sonra yer yüzünde yaşayan en büyük kedidir.

Aslan ve kaplanın karşılaşması nefesleri kesti! Sonu inanılmaz
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