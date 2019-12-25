Aslan kral öyle bir korktu ki... Vahşi doğada büyük şok! Ormanlar kralı aslan bile onu görünce kaçtı!
Aslan kral öyle bir korktu ki... Genelde korkan bir aslan görmek neredeyse imkansızdır. Ama bazı durumlar var ki aslanların korktuğuna şahitlik edebilirsiniz. Nehirde serinleyen bir aslan farkında olmadan timsahın bölgesine giriyor. Aslanın kendi bölgesine girdiğini fark eden timsah bu davranışı tehdit olarak algılıyor ve aslanın üzerine gidiyor. Bunu fark eden aslan ise bir anda yerinde zıplayarak korkuyor ve nehri hemen terk ediyor. Aslanın gördüğü zaman korktuğu canlı ise timsahtır. Amerikan timsahı ve krokodiller büyük ve pullu sürüngenlerdir ve çok güçlü çenelere sahiptirler. Nehir kenarlarında ve bataklıklarda yaşarlar. Balık, memeli hayvanlar, kaplumbağa ve kuşlar ile beslenirler.
Genelde korkan bir aslan görmek neredeyse imkansızdır. Ama bazı durumlar var ki aslanların korktuğuna şahitlik edebilirsiniz. Nehirde serinleyen bir aslan farkında olmadan timsahın bölgesine giriyor. Kaplandan sonra dünyanın en büyük ikinci kedisi olan aslanlar savanların en büyük yırtıcısıdır. Erkek aslanlar kuyruğu ile beraber 2,70m civarıyken ortalama 250 kg ağırlığındadır. Dişi aslanlar ise bunun neredeyse yarısıdır. Aslanın kendi bölgesine girdiğini fark eden timsah bu davranışı tehdit olarak algılıyor ve aslanın üzerine gidiyor. Aslanlar kedigiller familyasından olan aslanın bilimsel adı "Panthera leo" dur. Derisi açık kahverengi ve sarı karışımıdır.
Timsahlar gezegenimizde yaşayan en büyük sürüngenler olup boyları 7 metreye ve ağırlıkları 1.120 kiloya ulaşabilir. Amerikan timsahları daha küçüktür. Caymanlar, gavialslar, amerikan timsahı ve krokodiller timsah grubuna aittirler. Amerikan timsahları krokodillerden ayırt edilebilir, çünkü; geniş ve yassı bir burna sahiptir ve dişleri, çeneleri kapandığında, görünmemektedir.