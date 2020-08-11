Aslan evcilleştirip ABD'yi vergiye bağlamıştı! İşte Osmanlı Paşası...
Dünya tarihinde Amerika Birleşik Devletleri'ni vergiye bağlayan tek kişinin Osmanlı yönetimindeki Cezayirli Hasan Paşa olduğunu biliyor muydunuz? Aslan evcilleştirip yanından ayırmaması ile de büyük bir üne kavuşan Cezayirli Hasan Paşa hakkında duyacaklarınız sizi çok şaşırtacak! İşte Cezayirli Hasan Paşa'nın bilinmeyenleri...
Osmanlı'nın kıtlık zamanında bile yardım elini uzatmayı bildiği tarihi olay...
Zat-ı Şahaneleri Osmanlı Mülkünün Sultanı Abdülmecid Han'a
Aşağıda imzası bulunan biz İrlanda eşrafı, siz zat-ı devletlerinin mağdur ve perişan İrlandalılara karşı gösterdiğiniz alaka ve geniş kereminiz dolayısıyla minnet ve en derin şükranlarımızı arz için müsaade istirham ediyoruz. Yine ahalimiz adına ihtiyaçlarımızın görülmesi için siz zat-ı şahaneleri tarafından yapılan bin sterlinlik nakdî yardım sebebiyle teşekküre cesaret eyliyoruz.