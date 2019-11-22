Aslan bile onu görünce büyük korku yaşadı! Görenler hayrete düştü

Ormanlar kralı aslan bile onu görünce korkuya kapılıyor. Vahşi doğadan tüyler ürperten görüntüler gelmeye devam ediyor. Kaplandan sonra dünyanın en büyük ikinci kedisi olan aslanlar savanların en büyük yırtıcısıdır. Erkek aslanlar kuyruğu ile beraber 2,70m civarıyken ortalama 250 kg ağırlığındadır. Dişi aslanlar ise bunun neredeyse yarısıdır. Genelde korkan bir aslan görmek neredeyse imkansızdır ama bazı durumlar var ki aslanların korktuğuna şahitlik edebilirsiniz. Daha önce Youtube`de yayımlanan videoda, bir grup aç aslan tarafından kuşatılan firavun faresi aslanlara yem olmamak için can havliyle mücadele ediyor.

22.11.2019 11:41 - Son Güncelleme: 22.11.2019 11:41 BU GALERİYİ PAYLAŞ





