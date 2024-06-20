Aşırı sıcakların sebebi belli! Dünya Hava Durumu İlişkilendirmesi o konuda uyarı yaptı | 4 kat arttı!

Bilim adamları, insan kaynaklı iklim değişikliğinin ABD'nin güneybatısı, Meksika ve Orta Amerika'da son zamanlarda meydana gelen aşırı sıcakların olasılığını yaklaşık 35 kat artırdığını söylüyor.
Dünya Hava Durumu İlişkilendirmesi (WWA) grubu, ABD sıcak hava dalgasının Kaliforniya, Nevada ve Arizona dahil olmak üzere güneybatı eyaletlerinde yoğunlaştığı Mayıs ve Haziran başı arasındaki aşırı ısıyı inceledi.
Bu süreçte Meksika'daki aşırı sıcaklıklar da can kaybına neden oldu.
Bilim insanları yeni raporlarında, gezegeni ısıtan emisyonların neden olduğu böyle bir sıcak hava dalgasının olasılığının 2000 yılına göre dört kat daha fazla olduğunu ve iklim değişikliğinin bir sonucu olarak sıcak hava dalgaları da dahil olmak üzere birçok aşırı hava olayının daha sık ve yoğun hale geldiğini söylüyor.
'BAŞKA BİR UYARI OLARAK ALINMALI'
Hollanda Kraliyet Meteoroloji Enstitüsü Araştırmacısı Izidin Pinto, "Çalışmamızın sonuçları, iklimimizin tehlikeli seviyelere kadar ısındığına dair bir başka uyarı olarak alınmalıdır" dedi.
Araştırmacı Pinto, ABD, Meksika ve Orta Amerika hattında ölüme dahi neden olan rekor sıcaklıkları işaret ederek; insanlar tarafından fosil yakıt emisyonlarının kullanılmaması gerektiğinin bir kez daha altını çizdi.
"İklim değişikliği nedeniyle ABD, Meksika ve Orta Amerika'da potansiyel olarak ölümcül ve rekor kıran sıcaklıklar giderek daha sık yaşanıyor. İnsanlar atmosferi fosil yakıt emisyonlarıyla doldurduğu sürece sıcaklık daha da kötüleşecek; savunmasız insanlar ölmeye ve yaşam maliyeti artmaya devam edecek."