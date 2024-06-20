Aşırı sıcakların sebebi belli! Dünya Hava Durumu İlişkilendirmesi o konuda uyarı yaptı | 4 kat arttı!

Bu süreçte Meksika'daki aşırı sıcaklıklar da can kaybına neden oldu.

Dünya Hava Durumu İlişkilendirmesi (WWA) grubu, ABD sıcak hava dalgasının Kaliforniya, Nevada ve Arizona dahil olmak üzere güneybatı eyaletlerinde yoğunlaştığı Mayıs ve Haziran başı arasındaki aşırı ısıyı inceledi.

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Bilim insanları yeni raporlarında, gezegeni ısıtan emisyonların neden olduğu böyle bir sıcak hava dalgasının olasılığının 2000 yılına göre dört kat daha fazla olduğunu ve iklim değişikliğinin bir sonucu olarak sıcak hava dalgaları da dahil olmak üzere birçok aşırı hava olayının daha sık ve yoğun hale geldiğini söylüyor.

'BAŞKA BİR UYARI OLARAK ALINMALI'

Hollanda Kraliyet Meteoroloji Enstitüsü Araştırmacısı Izidin Pinto, "Çalışmamızın sonuçları, iklimimizin tehlikeli seviyelere kadar ısındığına dair bir başka uyarı olarak alınmalıdır" dedi.