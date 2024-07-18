Arda Turan’ın annesine hapis şoku! Mahkeme kararını verdi

Eyüpspor Teknik Direktörü Arda Turan'ın doğduğu ve büyüdüğü Bayrampaşa'daki aile evinde kaçak yapılaşma tespit edilmiş ve bu nedenle annesi Yüksel Turan hakkında dava açılmıştı. Bayrampaşa Belediyesi'nin yaptığı incelemeler sonucunda, binanın bodrum, zemin, 1. kat, 2. kat ve 3. katının iskanlı olduğu ancak 2020 yılında kaçak olarak çatı katı eklenmiş olduğu ortaya çıkmıştı. Mahkeme olayla ilgili kararını verdi.
Türk futbolunun yetiştirdiği en parlak yıldızlardan biri olarak kabul edilen Arda Turan, Galatasaray'dan Barcelona'ya kadar oynadığı birçok takımda gösterdiği başarılı performansyla kendisinden söz ettirdi.
Şimdilerde teknik direktörlüğe soyunan ve Eyüpspor'u çalıştıran Turan'ın başı dertten kurtulmuyor. Geçtiğimiz aylarda Seçil Erzan tarafından yüksek karlı fon vaadiyle dolandırıldığı ortaya çıkan Turan'ın son olarak Bayrampaşa'da doğup büyüdüğü baba evinde kaçak yapılaşmaya gidildiği öğrenildi.
ANNESİNE DAVA AÇILDI
Bu nedenle Turan'ın annesi Yüksel Turan'a dava açıldı.