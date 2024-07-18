Arda Turan’ın annesine hapis şoku! Mahkeme kararını verdi

Eyüpspor Teknik Direktörü Arda Turan'ın doğduğu ve büyüdüğü Bayrampaşa'daki aile evinde kaçak yapılaşma tespit edilmiş ve bu nedenle annesi Yüksel Turan hakkında dava açılmıştı. Bayrampaşa Belediyesi'nin yaptığı incelemeler sonucunda, binanın bodrum, zemin, 1. kat, 2. kat ve 3. katının iskanlı olduğu ancak 2020 yılında kaçak olarak çatı katı eklenmiş olduğu ortaya çıkmıştı. Mahkeme olayla ilgili kararını verdi.