Araç sahipleri ve sürücüler dikkat! Bu hataları sakın yapmayın...
Araç sahipleri ve sürücüleri trafikte veya araç dışında bilmeden çok fazla hata yapıyorlar. Bu hatalar, hem trafik güvenliği için hem de kendi can güvenlikleri için tehlike oluşturabiliyor. İşte araç sahipleri ve sürücülerinin bilmeden yaptığı hatalara...
Araç sahipleri ve sürücüleri trafikte veya araç dışında bilmeden çok fazla hata yapıyorlar. Bu hatalar, hem trafik güvenliği için hem de kendi can güvenlikleri için tehlike oluşturabiliyor.
Kimi hata ise araçlara ciddi zararlar veriyor. İşte, asla yapmamanız gereken hatalar...
1- Daha fazla yakıt tasarrufu yapmak için lastikleri fazla şişirmek
Birçoğumuzun bildiği üzere internet ortamı, lastiklerini şoför kapısının çerçevesinde listelenen maksimum basınca kadar şişirerek yakıt tasarrufunu arttırdıklarını iddia eden kişilerle ile doludur. Ancak unuttukları veya söylemedikleri şeyler var!
Aracınız için önerilen lastik basıncı, sürücü kapısı çerçevesindeki bir liste üzerinde yazmaktadır ve araç ağırlığına mümkün olan en iyi yol tutuşunun hangi basınç aralığında bulacağınızı gösterir. Çok ağır bir yükleme yaptıysanız, lastiklerinizi listelenen maksimum basınca göre şişirmeniz uygun olacaktır. Ancak, yük araçtan indikten sonra lastik basıncını önerilen seviyeye düşürmelisiniz. Bunun sebebi ise istenmeyen bir durumdan sizi kurtarmak…
2- Rastgele motor soğutma sıvısı kullanmak
Aracınızın soğutma sistemini kendiniz temizliyorsanız veya bakım sonrası soğutma sisteminin sıvısını yeniliyorsanız, doğru soğutucu sıvısını kullanmak, aracınızın motorunun ve tüm soğutma sistemi bileşenlerinin ömrü için çok önemlidir. Aracınız için önerilen soğutma sıvısı, kullanım kılavuzunda listelenmiştir.