Araç sahipleri ve sürücüler dikkat! Bu hataları sakın yapmayın...

Araç sahipleri ve sürücüleri trafikte veya araç dışında bilmeden çok fazla hata yapıyorlar. Bu hatalar, hem trafik güvenliği için hem de kendi can güvenlikleri için tehlike oluşturabiliyor.

Kimi hata ise araçlara ciddi zararlar veriyor. İşte, asla yapmamanız gereken hatalar...



1- Daha fazla yakıt tasarrufu yapmak için lastikleri fazla şişirmek

Birçoğumuzun bildiği üzere internet ortamı, lastiklerini şoför kapısının çerçevesinde listelenen maksimum basınca kadar şişirerek yakıt tasarrufunu arttırdıklarını iddia eden kişilerle ile doludur. Ancak unuttukları veya söylemedikleri şeyler var!