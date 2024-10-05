Antik Limyra Kenti: Bizans dönemlerine ait birçok iz barındırıyor, ziyaretçilerine büyüleyici bir atmosfer sunuyor

Finike 'nin yaklaşık 9 kilometre kuzeydoğusunda yer alan Limyra, Likya'nın en önemli kentlerinden biri olarak öne çıkıyor. M.Ö. 4. yüzyıla kadar uzanan tarihiyle, Klasik, Helenistik, Roma ve Bizans dönemlerine tanıklık eden Limyra, zamanında Likya Kralı Perikle'nin yönetim merkeziydi. Bizans döneminde ise bölgenin piskoposluk merkezi olarak biliniyor.

Kent, surları, kaya mezarları, Perikle'ye ait anıt mezarı, 6 bin kişilik tiyatrosu ve Roma dönemine ait hamamlarıyla zengin bir kültürel mirasa ev sahipliği yapıyor. En dikkat çekici özelliklerinden biri ise, antik sütunlu caddesini kaplayan ve yer yer 70 santimetreye kadar yükselen doğal su akıntıları. Bu su sistemi, ziyaretçilere hem tarihi bir yolculuk hem de serinletici bir deneyim sunuyor.

Avusturya Arkeoloji Enstitüsü'nden Limyra Antik Kenti Kazı Başkanı Doç. Dr. Martin Seyer, AA muhabiri ile yaptığı konuşmasında alandaki ilk kazıların 1969'da başlatıldığını, Kültür ve Turizm Bakanlığı ile Avusturya Arkeoloji Enstitüsü işbirliğiyle sürdürüldüğünü belirtti.

Kentteki çalışmaların, Limyra'nın kentsel gelişim sürecini ve dokusunu anlamayı amaçladığını vurgulayan Meyer, kentte klasik döneme ait Doğu Likya Beyi Perikle için yapılan anıt mezara, yine klasik döneme ait kaya mezarlarına ve Likya bölgesine özgü çok eşsiz lahit mezarlara ulaştıklarını ifade etti.