Antalya'da şoke eden olay!Antalya'da kira almaya giden ev sahibi gözünü yatak odasında açtı...

Antalya'da 66 yaşındaki ev sahibine çıplak fotoğraflı şantaj... Antalya'da ev sahibi C.Ç.(66), kira almak için gittiği evde kiracısı ve kiracısının kadın arkadaşıyla birlikte alkol aldıktan sonra gözünü yatak odasında açtığını, odada bulunan 2 erkek tarafından dövülerek iç çamaşırlarıyla görüntülerinin çekildiğini, bu görüntülerle de şantaj yapılarak, 150 bin TL ve otomobilinin elinden alındığını öne sürerek şikayetçi oldu. Polis, kiracı kadın D.S.'yi gözaltına alırken, 3 suç ortağını da arıyor.

10 Ocak 2019 Perşembe, 20:16:29 Güncelleme: 20:29:03 BU GALERİYİ PAYLAŞ





