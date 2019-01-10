Antalya'da şoke eden olay!Antalya'da kira almaya giden ev sahibi gözünü yatak odasında açtı...

Antalya'da 66 yaşındaki ev sahibine çıplak fotoğraflı şantaj... Antalya'da ev sahibi C.Ç.(66), kira almak için gittiği evde kiracısı ve kiracısının kadın arkadaşıyla birlikte alkol aldıktan sonra gözünü yatak odasında açtığını, odada bulunan 2 erkek tarafından dövülerek iç çamaşırlarıyla görüntülerinin çekildiğini, bu görüntülerle de şantaj yapılarak, 150 bin TL ve otomobilinin elinden alındığını öne sürerek şikayetçi oldu. Polis, kiracı kadın D.S.'yi gözaltına alırken, 3 suç ortağını da arıyor.

10 Ocak 2019 Perşembe, 20:16:29 Güncelleme: 20:29:03
Antalya'da şoke eden olay!Antalya'da kira almaya giden ev sahibi gözünü yatak odasında açtı...

Antalya'da çıplak fotoğraflarını çektiği 66 yaşındaki ev sahibinden şantaj ve tehdit yoluyla 150 bin lira aldığı öne sürülen kadın gözaltına alındı.

Antalya'da şoke eden olay!Antalya'da kira almaya giden ev sahibi gözünü yatak odasında açtı...

Edinilen bilgiye göre, 66 yaşındaki C.Ç., Asayiş Şube Müdürlüğü Gasp Büro Amirliğine gelerek gasp ve şantaja maruz kaldığını söyledi. Çeşitli tarihlerde şüphelilere 150 bin TL ile otomobilini verdiğini iddia eden C.Ç., son olarak dairesinin istenmesi üzerine polise giderek şikayetçi oldu.

Antalya'da şoke eden olay!Antalya'da kira almaya giden ev sahibi gözünü yatak odasında açtı...

C.Ç., Kepez ilçesi Habipler Mahallesi'nde bulunan dairesindeki kadın kiracısı D.S'nin kira borcunu ödemek için evine çağırdığını, alkol aldıklarını ve kendisinin uyuduğunu söyledi.

Antalya'da şoke eden olay!Antalya'da kira almaya giden ev sahibi gözünü yatak odasında açtı...

Uyandığında üzerinde sadece iç çamaşırı bulunduğunu ve tanımadığı kişiler tarafından darp edildiğini iddia eden C.Ç., cebindeki 500 lirasının zorla alındığını ve fotoğraflarının çekildiğini belirtti.

Antalya'da şoke eden olay!Antalya'da kira almaya giden ev sahibi gözünü yatak odasında açtı...

C.Ç., fotoğrafların ailesine gönderileceği ve sosyal medyada paylaşacağı yönünde tehdit edilmesi üzerine şüphelilere çeşitli tarihlerde 150 bin lira verdiğini ileri sürdü.

Antalya'da şoke eden olay!Antalya'da kira almaya giden ev sahibi gözünü yatak odasında açtı...

Olaya ilişkin araştırma başlatan polis ekipleri, şüphelilerden D.S'yi gözaltına alındı. Polis ekipleri C.Ç'yi tehdit ettiği ve şantajda bulunduğu öne sürülen Ö.Ş.S., B.H.Ç. ve kimlikleri tespit edilemeyen 3 kişiyi yakalamak için çalışma başlattı.

Antalya'da şoke eden olay!Antalya'da kira almaya giden ev sahibi gözünü yatak odasında açtı...

Emniyette ifadesi alınan kadın D.S. adliyeye sevk edildi.

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