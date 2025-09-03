Antalya'da ortalık karıştı! Benzin döküp evi ateşe verdi, oturup yangını izledi: Gençliğimi de burada yaktım
Antalya Muratpaşa'da dedesinden miras kalan evi üzerine benzin döküp ateşe veren 30 yaşındaki Mesut Can Y., yarı çıplak halde yolun karşısına geçerek taburede oturup alevleri izledi. Polislerin sorusu üzerine "Benzin döküp yaktım, gençliğimi de burada yaktım" diyen şüpheli gözaltına alınırken, yangını söndürmeye çalışan arkadaşı yaralandı, itfaiyenin müdahalesiyle alevler kontrol altına alındı.