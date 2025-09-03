takvim-logo

Antalya'da ortalık karıştı! Benzin döküp evi ateşe verdi, oturup yangını izledi: Gençliğimi de burada yaktım

Antalya Muratpaşa'da dedesinden miras kalan evi üzerine benzin döküp ateşe veren 30 yaşındaki Mesut Can Y., yarı çıplak halde yolun karşısına geçerek taburede oturup alevleri izledi. Polislerin sorusu üzerine "Benzin döküp yaktım, gençliğimi de burada yaktım" diyen şüpheli gözaltına alınırken, yangını söndürmeye çalışan arkadaşı yaralandı, itfaiyenin müdahalesiyle alevler kontrol altına alındı.

Antalya'da evini benzin döküp ateşe veren Mesut Can Y. (30), yolun karşısına geçip, oturduğu tabureden yangını izledi.

Muratpaşa ilçesi Balbey Mahallesi'nde kız arkadaşıyla birlikte yaşayan Mesut Can Y., saat 11.30 sıralarında kaldıkları dedesinden miras kalan evi benzin dökerek ateşe verdi.

Evini ateşe verdi! Yarı çıplak izledi!

Daha sonra yarı çıplak halde evden çıkıp yolun karşısına geçen Mesut Can Y., oturduğu tabureden yangını izledi.

Yangını söndürmek isterken yaralanan ismi öğrenilemeyen arkadaşı ise evden güçlükle çıkabildi.

Evin yanındaki kömür satışı yapılan iş yerinin sahipleri, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. Bu sırada çalışanlar ise alevlerin kömürlere ulaşmaması için hortumla su sıkarak, yangına müdahale etti. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri, yangına hızla müdahale ederek kısa sürede kontrol altına aldı.

"GENÇLİĞİMİ DE BURADA YAKTIM"

Mesut Can Y. ise yolun karşısında yangına müdahale eden ekipleri takip etti. Sağlık ekipleri, Mesut Can Y.'nin elinden ve bacağından yaralanan arkadaşına ayakta müdahale etti. Mesut Can Y. ise ekiplerin müdahale talebini reddetti.

Polis ekiplerinin yangının nasıl çıktığını sorması üzerine Mesut Can Y. "Evi ben yaktım. Benzin döküp yaktım. Gençliğimi de burada yaktım" dedi.

Gözaltına alınan Mesut Can Y., polis merkezine götürüldü.

