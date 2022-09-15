Antalya'da kaza! Panelvan minibüs manava daldı
Son dakika haberleri... Antalya'nın Manavgat ilçesinde trafik kazası yaşandı. Kazaya karışan panelvan minibüs, kaldırımdaki manav tezgahına daldı. 1 kişinin yaralandığı kazada ortalık savaş alanına dönerken, kaldırımdaki 3 kişi ölümden kıl payı kurtuldu.
Kaza, Sorgun Bulvarı'nda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Çevreyolu istikametinden Antbirlik istikametine gitmekte olan Gökhan Kök'ün kullandığı Manavgat Esnaf ve Sanatkarlar Odasına ait makam aracı ile 5062. Sokak'tan Sorgun Bulvarı'na çıkan Sezai A.'nın kullandığı 07 AHL 723 plakalı panelvan MATSO Kavşağı'nda çarpıştı.
Kazada yaralanan makam aracı sürücüsü Gökhan Kök, 112 sağlık ekibinin olay yerindeki müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırılırken, panelvanın altında kalmaktan son anda kurtulan kız öğrenci, annesiyle birlikte olay yerinden kaçarcasına uzaklaştı.
PANELVAN SÜRÜCÜSÜ ALKOLLÜ ÇIKTI
Kazanın ardından yapılan alkol kontrolünde 0.29 promil alkollü olduğu belirlenen panelvan sürücüsünün ehliyetine trafik ekipleri tarafından el konulurken, sürücü alkol almadığını iddia etti.