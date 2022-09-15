Antalya’da kaza! Panelvan minibüs manava daldı

Kaza, Sorgun Bulvarı'nda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Çevreyolu istikametinden Antbirlik istikametine gitmekte olan Gökhan Kök'ün kullandığı Manavgat Esnaf ve Sanatkarlar Odasına ait makam aracı ile 5062. Sokak'tan Sorgun Bulvarı'na çıkan Sezai A.'nın kullandığı 07 AHL 723 plakalı panelvan MATSO Kavşağı'nda çarpıştı.