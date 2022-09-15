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Antalya'da kaza! Panelvan minibüs manava daldı

Son dakika haberleri... Antalya'nın Manavgat ilçesinde trafik kazası yaşandı. Kazaya karışan panelvan minibüs, kaldırımdaki manav tezgahına daldı. 1 kişinin yaralandığı kazada ortalık savaş alanına dönerken, kaldırımdaki 3 kişi ölümden kıl payı kurtuldu.

15.09.2022 16:39 - Son Güncelleme: 15.09.2022 16:39
Antalya’da kaza! Panelvan minibüs manava daldı

Antalya'nın Manavgat ilçesinde yaşanan trafik kazasında panelvan minibüs manava daldı.

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Antalya’da kaza! Panelvan minibüs manava daldı

Kaza, Sorgun Bulvarı'nda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Çevreyolu istikametinden Antbirlik istikametine gitmekte olan Gökhan Kök'ün kullandığı Manavgat Esnaf ve Sanatkarlar Odasına ait makam aracı ile 5062. Sokak'tan Sorgun Bulvarı'na çıkan Sezai A.'nın kullandığı 07 AHL 723 plakalı panelvan MATSO Kavşağı'nda çarpıştı.

Antalya’da kaza! Panelvan minibüs manava daldı

Kazada yaralanan makam aracı sürücüsü Gökhan Kök, 112 sağlık ekibinin olay yerindeki müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırılırken, panelvanın altında kalmaktan son anda kurtulan kız öğrenci, annesiyle birlikte olay yerinden kaçarcasına uzaklaştı.

Antalya’da kaza! Panelvan minibüs manava daldı

Çarpışmanın şiddetiyle panelvan olduğu yerde dönerek kaldırımda bulunan manav tezgahına dalarken, manav tezgahı sahibi, müşterisi ve okuldan dönmekte olan kız öğrenci panelvanın altında kalmaktan kıl payı kurtuldu. Tezgahta bulunan sebze-meyveler ise etrafa saçıldı.

Antalya’da kaza! Panelvan minibüs manava daldı


PANELVAN SÜRÜCÜSÜ ALKOLLÜ ÇIKTI

Kazanın ardından yapılan alkol kontrolünde 0.29 promil alkollü olduğu belirlenen panelvan sürücüsünün ehliyetine trafik ekipleri tarafından el konulurken, sürücü alkol almadığını iddia etti.

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