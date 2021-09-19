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Haberler Yaşam Antalya'da kan donduran olay! Ustasını önce bıçakla rehin aldı sonra tehdit etti: Yaklaşmayın keserim

Antalya'da kan donduran olay! Ustasını önce bıçakla rehin aldı sonra tehdit etti: Yaklaşmayın keserim

Antalya'nın Manavgat ilçesinde bir restoranda sigortasının yatırılmadığını iddia eden garson, ustabaşını boğazına bıçak dayayıp rehin aldı. 4 saat süren rehine olayında ustabaşının kaçmasıyla garson yaka paça gözaltına alındı.

19.09.2021 13:35 - Son Güncelleme: 19.09.2021 13:35
Antalya’da kan donduran olay! Ustasını önce bıçakla rehin aldı sonra tehdit etti: Yaklaşmayın keserim

Olay, Bahçelievler Mahallesi Sorgun Bulvarı üzerinde bulunan bir restoranda yaşandı.

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Antalya’da kan donduran olay! Ustasını önce bıçakla rehin aldı sonra tehdit etti: Yaklaşmayın keserim

Edinilen bilgiye göre, restoranda garson olarak çalışan Kamil Tarık A., gece saat 04.30 sıralarında mutfak bölümünde ustabaşı Lütfü Salman'ı boğazına dayadığı iki bıçakla rehin aldı.

Antalya’da kan donduran olay! Ustasını önce bıçakla rehin aldı sonra tehdit etti: Yaklaşmayın keserim

İşyeri sahibinin sigortasını yapmadığını iddia eden Kamil Tarık A., ustabaşının hiçbir suçu olmadığını, sigortasının yapılmaması nedeniyle böyle bir şeye kalkıştığını söyledi.

Antalya’da kan donduran olay! Ustasını önce bıçakla rehin aldı sonra tehdit etti: Yaklaşmayın keserim

Olay yerine gelen polisler, yaklaşık 1 saat boyunca Kamil Tarık A.'yı ustabaşıyı bırakması için ikna etmeye çalışsa da başarılı olamadı.

Antalya’da kan donduran olay! Ustasını önce bıçakla rehin aldı sonra tehdit etti: Yaklaşmayın keserim

İşyerinden çıkarak ustabaşının boğazında bıçak dayalı şekilde Sorgun Bulvarı'ndan çevreyolunu geçen şahıs, D-400 karayolu kenarında bulunan alışveriş merkezinin kapısına gelerek olaya burada devam etti.

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