Antalya'da kan donduran olay! Ustasını önce bıçakla rehin aldı sonra tehdit etti: Yaklaşmayın keserim
Antalya'nın Manavgat ilçesinde bir restoranda sigortasının yatırılmadığını iddia eden garson, ustabaşını boğazına bıçak dayayıp rehin aldı. 4 saat süren rehine olayında ustabaşının kaçmasıyla garson yaka paça gözaltına alındı.
19.09.2021 13:35
- Son Güncelleme: 19.09.2021 13:35
Edinilen bilgiye göre, restoranda garson olarak çalışan Kamil Tarık A., gece saat 04.30 sıralarında mutfak bölümünde ustabaşı Lütfü Salman'ı boğazına dayadığı iki bıçakla rehin aldı.