Antalya'da görüldü balıkçılar dehşete düştü!

Akdeniz Üniversitesi Su Ürünleri Fakültesi'nden Prof. Dr. Mehmet Gökoğlu, şeytan vatozunu fakülteye getirerek, incelemeye aldı. Daha önce körfezde kayıtlara geçmemiş balık türüne rast geldiklerini belirten Prof. Dr. Gökoğlu, şeytan vatozunun Akdeniz ekosisteminde var olduğunu; ancak uzun süredir görülmediği için 'kırmızı liste'de yer aldığını söyledi. Gökoğlu, "Akdeniz ekosisteminde artık yok olma aşamasına gelen türlerden biri bölgemizde görüldü" dedi.

Fakültenin müzesinde balığı sergileyeceklerini dile getiren Prof. Dr. Gökoğlu, "Baştan kuyruğa kadar 235 santimetre uzunluğunda, kanat boyu 135 santimetre olan balığımız 19 kilo. Suyu süzerek besleniyor, çok güzel rengi var. Yarasaya benzer tür, kulakları var sanki. Körfezimizde ilk defa tespit ediyorum. Tür çeşitliliğimiz açısından sevindirici bir tespit" diye konuştu.