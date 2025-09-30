Antalya’da define faciası: Kazdıkları kuyuda zehirlendiler

Ambulanslarla çeşitli hastanelere kaldırılan 3 yaralıdan Zekeriya Taşdemir doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Emirkan K.'nin sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi. İtfaiye ekipleri tarafından kuyu kenarında yarı baygın halde bulunan ve isminin Selahattin olduğu öğrenilen şahsın ise kuyuda bulunan 2 kişiye yardım etmek amacıyla olay yerine geldiği ve kendi imkanlarıyla çıkmayı başardığı öğrenildi.



