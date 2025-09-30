Antalya’da define faciası: Kazdıkları kuyuda zehirlendiler
Antalya'da define aramak için kazılan 25 metrelik kuyuda jeneratörden çıkan karbonmonoksit gazı faciaya yol açtı. Kuyuda zehirlenen 2 kişiden 1'i hayatını kaybederken, 1'i define arayan, diğeri de yardım talepleri üzerine olay yerine gelip kuyuya giren 2 kişi ise yaralandı. Ekiplerin yoğun çabalarıyla kuyudan çıkarılan yaralılar hastaneye kaldırılırken, olay yerine gelen yakınlar sinir krizi geçirdi.
Antalya'da define aramak için kazılan kuyuda jeneratörden çıkan karbonmonoksit gazı faciaya yol açtı.
Olay, 12.30 sıralarında Kepez ilçesi Kızıllı Mahallesi'nde bulunan ormanlık alan içerisinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 112 Acil Çağrı Merkezi'ne Ormanlık alan içerisindeki kuyuda 2 kişinin mahsur kaldığı ihbarı üzerine olay yerine
Antalya Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı'na bağlı Döşemealtı ve Hürriyet İtfaiye İstasyonu'ndan kurtarma ekibinin yanı sıra 112 Acil Sağlık, Jandarma, AFAD ve UMKE ekipleri sevk edildi.
DEFİNE İÇİN KUYU KAZMIŞLAR
Verilen konuma gelen ekipler çevresi otlarla gizlenmiş ve define aramak amacıyla kazılmış kuyunun kenarında isminin Selahattin olduğu öğrenilen bir kişiyi yarı baygın şekilde buldu.
Etrafı otlarla kamufle edilmiş ve çevresinde kazı işlemi için kullanılan çeşitli aletler bulunan kuyuya ip yardımıyla inen itfaiye ekipleri yaklaşık 5 metre derinlikte hareketsiz şekilde yatan bir kişiyi daha çıkardı. Yaklaşık 25 metrelik kuyuda bir kişinin daha bulunduğu bilgisi üzerine arama çalışmalarını sürdüren ekipler dip noktada bilinci kapalı şekilde bir kişiye daha ulaştı.
1 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ
Halatlı düzenek yardımıyla kuyudan çıkartılan ve isimlerinin Zekeriya Taşdemir ile Emirkan K. olduğu öğrenilen 2 kişiye 112 Acil Sağlık ekipleri uzun süre kalp masajı yaptı. Basket sedye yardımıyla ambulansa taşınan Zekeriya Taşdemir ve Emirkan K.'ye itfaiye ve sağlık ekipleri ambulansa taşınmaları sırasında da kalp masajı yapmayı sürdürdü.