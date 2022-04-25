Antalya'da çok acı olay! Özel halk otobüsünün altında kalan patenli çocuk hayatını kaybetti
Antalya'da çok acı bir olay yaşandı. Hareket halindeki özel halk otobüsünün altında kalan patenli çocuklardan 13 yaşındaki Emin Aydın hayatını kaybetti. 12 yaşındaki İskender Oğuz ise yaralandı. Savcılık ve olay yeri incelemesinin ardından adının Emin Aydın'ın cansız bedeni Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.
25.04.2022 19:59 - Son Güncelleme: 25.04.2022 20:00
Antalya'da çok acı bir olay yaşandı. Hareket halindeki özel halk otobüsünün altında kalan patenli çocuklardan 13 yaşındaki Emin Aydın hayatını kaybetti. 12 yaşındaki İskender Oğuz ise yaralandı.
S.G. yönetimindeki 07 AU 0400 plakalı özel halk otobüsü kent merkezine doğru seyir halindeyken, iddiaya göre otobüsün arkasına 3 patenli çocuk tutundu.
Araca tutunarak kayan çocuklardan dengesini kaybederek düşen Emin Aydın otobüsün arka tekerleği altında kaldı. Arkadaşı İskender Oğuz ise düşmeye bağlı kolundan yaralandı.