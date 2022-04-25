RAMAZAN İMSAKİYE
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Antalya'da çok acı olay! Özel halk otobüsünün altında kalan patenli çocuk hayatını kaybetti

Antalya'da çok acı bir olay yaşandı. Hareket halindeki özel halk otobüsünün altında kalan patenli çocuklardan 13 yaşındaki Emin Aydın hayatını kaybetti. 12 yaşındaki İskender Oğuz ise yaralandı. Savcılık ve olay yeri incelemesinin ardından adının Emin Aydın'ın cansız bedeni Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

25.04.2022 19:59 - Son Güncelleme: 25.04.2022 20:00
Antalya’da çok acı olay! Özel halk otobüsünün altında kalan patenli çocuk hayatını kaybetti

Antalya'da çok acı bir olay yaşandı. Hareket halindeki özel halk otobüsünün altında kalan patenli çocuklardan 13 yaşındaki Emin Aydın hayatını kaybetti. 12 yaşındaki İskender Oğuz ise yaralandı.

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Antalya’da çok acı olay! Özel halk otobüsünün altında kalan patenli çocuk hayatını kaybetti

Kaza, saat 17.00 sıralarında Kırcami Mahallesi Avni Tolunay Caddesi üzerinde meydana geldi.

Antalya’da çok acı olay! Özel halk otobüsünün altında kalan patenli çocuk hayatını kaybetti

S.G. yönetimindeki 07 AU 0400 plakalı özel halk otobüsü kent merkezine doğru seyir halindeyken, iddiaya göre otobüsün arkasına 3 patenli çocuk tutundu.

Antalya’da çok acı olay! Özel halk otobüsünün altında kalan patenli çocuk hayatını kaybetti

Araca tutunarak kayan çocuklardan dengesini kaybederek düşen Emin Aydın otobüsün arka tekerleği altında kaldı. Arkadaşı İskender Oğuz ise düşmeye bağlı kolundan yaralandı.

Antalya’da çok acı olay! Özel halk otobüsünün altında kalan patenli çocuk hayatını kaybetti

Kazayı fark eden şoför hemen otobüsü durdururken, çevredekiler ise kazayı 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbarla bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

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