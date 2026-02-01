PODCAST CANLI YAYIN

Antalya'da 9 kişiye mezar olan otobüsün son görüntüleri! 90 metre sürüklenip şarampole uçtu: "Şoför çok hızlı geliyordu virajı alamadı"

Antalya'nın Döşemealtı ilçesinde 9 kişiye mezar olan otobüsün son görüntüleri çıktı. Kazadan sağ kurtulan yolcular ise dehşet anlarını anlattı. Yolun sisli, otobüsün hızlı olduğunu söyleyen bir yolcu, "Şoför çok hızlı geliyordu virajı alamadı, otobüs doluydu. Önce yan yatıp süründük, sonra bariyer saplandı" ifadelerini kullandı. Öte yandan otobüs olay yerinden vinçle kaldırıldı.

Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:
Antalya'da 9 kişiye mezar olan otobüsün son görüntüleri! 90 metre sürüklenip şarampole uçtu: "Şoför çok hızlı geliyordu virajı alamadı" - 1

Türkiye, Antalya'dan gelen acı haberler sarsıldı.

Antalya'da 9 kişiye mezar olan otobüsün son görüntüleri! 90 metre sürüklenip şarampole uçtu: "Şoför çok hızlı geliyordu virajı alamadı" - 2

Tekirdağ'dan Antalya'ya giden yolcu otobüsü Döşemealtı'nda şarampole uçtu.

Antalya'da 9 kişiye mezar olan otobüsün son görüntüleri! 90 metre sürüklenip şarampole uçtu: "Şoför çok hızlı geliyordu virajı alamadı" - 3

İçerisinde 34 yolcu ve mürettebatın bulunduğu İzzet Karaağaç idaresindeki 26 ABG 022 plakalı yolcu otobüsü, çok katlı kavşağa geldiği sırada yoğun sis ve kayganlaşan yol sebebiyle yol kenarında bulunan beton bariyerlere çarptı.

Antalya'da 9 kişiye mezar olan otobüsün son görüntüleri! 90 metre sürüklenip şarampole uçtu: "Şoför çok hızlı geliyordu virajı alamadı" - 4



Ardından yan yatarak yaklaşık 90 metre sürüklenen otobüs, bariyerleri aşarak yaklaşık 15 metrelik şarampole devrildi.

Antalya'da 9 kişiye mezar olan otobüsün son görüntüleri! 90 metre sürüklenip şarampole uçtu: "Şoför çok hızlı geliyordu virajı alamadı" - 5

DEVRİLEN OTOBÜSTE CAN PAZARI

Devrilen otobüsün içerisinde ve altında çok sayıda yolcu kalırken kazayı gören diğer sürücülerin 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarı ile olay yerine AFAD, jandarma, polis, itfaiye ve çok sayıda ambulans sevk edildi. Kaza yerine, gelen ekipler araç içerisinde ve altında kalan yolcuları çıkarmak için çalışma başlattı.

Antalya'da 9 kişiye mezar olan otobüsün son görüntüleri! 90 metre sürüklenip şarampole uçtu: "Şoför çok hızlı geliyordu virajı alamadı" - 6

Yaralılar olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından ilk müdahalelerinin ardından Antalya Şehir Hastanesi, Döşemealtı Devlet Hastanesi, Antalya Eğitim ve Araştırma Hastanesi ile Akdeniz Üniversitesi Hastanesi'ne sevk edildi.

Antalya'da 9 kişiye mezar olan otobüsün son görüntüleri! 90 metre sürüklenip şarampole uçtu: "Şoför çok hızlı geliyordu virajı alamadı" - 7

İlk belirlemelere göre 8 kişinin hayatını kaybettiği, 26 kişinin yaralandığı kaza yerine gelen Antalya Valisi Hulusi Şahin incelemelerde bulundu.

Antalya'da 9 kişiye mezar olan otobüsün son görüntüleri! 90 metre sürüklenip şarampole uçtu: "Şoför çok hızlı geliyordu virajı alamadı" - 8

Kazanın ardından ağır yaralı olarak hastaneye kaldırılan otobüs sürücüsü İzzet Karaağaç da hastanede hayatını kaybetti.

Antalya'da 9 kişiye mezar olan otobüsün son görüntüleri! 90 metre sürüklenip şarampole uçtu: "Şoför çok hızlı geliyordu virajı alamadı" - 9

Böylece kazada hayatını kaybedenlerin sayısı 9'a yükseldi.

Antalya'da 9 kişiye mezar olan otobüsün son görüntüleri! 90 metre sürüklenip şarampole uçtu: "Şoför çok hızlı geliyordu virajı alamadı" - 10

"ÖNCE YAN YATIP SÜRÜNDÜK, SONRA BARİYER SAPLANDI"

Otobüse Isparta'da binen yolculardan Ahmet Kodaz,"Isparta'dan Antalya'ya geliyorduk. Yolda zaten çok fazla sis vardı. Şoför çok hızlı geliyordu. Viraja gelince virajı alamadı, önce yan yatıp süründük, sonra bariyer saplandı. Yolcularla birlikte aşağıya uçtuk. Otobüsün çoğunluğu doluydu"dedi.


Antalya'da 9 kişiye mezar olan otobüsün son görüntüleri! 90 metre sürüklenip şarampole uçtu: "Şoför çok hızlı geliyordu virajı alamadı" - 11

OTOBÜS VİNÇLE KALDIRILDI
Öte yandan, kaza yapan otobüs yaralıların hastaneye sevk edilmesi ve olay yeri inceleme ekibinin çalışmasının ardından vinçler yardımıyla çekiciye yüklenerek olay yerinden kaldırıldı.

Antalya'da 9 kişiye mezar olan otobüsün son görüntüleri! 90 metre sürüklenip şarampole uçtu: "Şoför çok hızlı geliyordu virajı alamadı" - 12

Otobüsün kaldırılmasının ardından jandarma ekipleri otobüsün altında kalan başka cesetler olma ihtimaline karşı arama yaptı.

Antalya'da 9 kişiye mezar olan otobüsün son görüntüleri! 90 metre sürüklenip şarampole uçtu: "Şoför çok hızlı geliyordu virajı alamadı" - 13

OTOBÜSÜN SON GÖRÜNTÜLERİ ÇIKTI

Antalya'da 9 kişiye mezar olan otobüsün son görüntüleri çıktı.

Antalya'da 9 kişiye mezar olan otobüsün son görüntüleri! 90 metre sürüklenip şarampole uçtu: "Şoför çok hızlı geliyordu virajı alamadı" - 14
9 kişiye mezar olan otobüsün son görüntüleri


Görüntülerde otobüsün otogardan ayrılma anları saniye saniye kameralara yansıdı.

Antalya'da 9 kişiye mezar olan otobüsün son görüntüleri! 90 metre sürüklenip şarampole uçtu: "Şoför çok hızlı geliyordu virajı alamadı" - 15

(Fotoğraflar TAKVİM Foto Arşiv'den alınmıştır)