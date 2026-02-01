Antalya'da 9 kişiye mezar olan otobüsün son görüntüleri! 90 metre sürüklenip şarampole uçtu: "Şoför çok hızlı geliyordu virajı alamadı"
Antalya'nın Döşemealtı ilçesinde 9 kişiye mezar olan otobüsün son görüntüleri çıktı. Kazadan sağ kurtulan yolcular ise dehşet anlarını anlattı. Yolun sisli, otobüsün hızlı olduğunu söyleyen bir yolcu, "Şoför çok hızlı geliyordu virajı alamadı, otobüs doluydu. Önce yan yatıp süründük, sonra bariyer saplandı" ifadelerini kullandı. Öte yandan otobüs olay yerinden vinçle kaldırıldı.
Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi: