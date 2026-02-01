Antalya'da 9 kişiye mezar olan otobüsün son görüntüleri! 90 metre sürüklenip şarampole uçtu: "Şoför çok hızlı geliyordu virajı alamadı"

DEVRİLEN OTOBÜSTE CAN PAZARI

Devrilen otobüsün içerisinde ve altında çok sayıda yolcu kalırken kazayı gören diğer sürücülerin 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarı ile olay yerine AFAD, jandarma, polis, itfaiye ve çok sayıda ambulans sevk edildi. Kaza yerine, gelen ekipler araç içerisinde ve altında kalan yolcuları çıkarmak için çalışma başlattı.