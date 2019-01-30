Antalya-Konya kara yolunda yoğun kar yağışı! Yüzlerce sürücü yolda kaldı
Antalya-Konya kara yolunda yoğun kar yağışı sebebiyle çok sayıda araç yolda kaldı. Bölge Trafik ekipleri Konya istikametinde Akseki kavşağında uzun araçları dinlenme tesislerine yönlendirirken zincir ve kar lastiği bulunmayan araçların geçişine izin vermiyor.
30.01.2019 17:45 - Son Güncelleme: 30.01.2019 17:46
Bugün öğle saatlerinde başlayan kar yağışı Antalya-Konya kara yolunda trafiği durma noktasına getirdi. Akseki ilçesi Akçeşme mevkiinde etkili olan kar yağışına hazırlıksız yakalanan yüzlerce araç sürücüsü yolda kalırken çok sayıda maddi hasarlı kaza meydana geldi.
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