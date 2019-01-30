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Antalya-Konya kara yolunda yoğun kar yağışı! Yüzlerce sürücü yolda kaldı

Antalya-Konya kara yolunda yoğun kar yağışı sebebiyle çok sayıda araç yolda kaldı. Bölge Trafik ekipleri Konya istikametinde Akseki kavşağında uzun araçları dinlenme tesislerine yönlendirirken zincir ve kar lastiği bulunmayan araçların geçişine izin vermiyor.

30.01.2019 17:45 - Son Güncelleme: 30.01.2019 17:46
Antalya-Konya kara yolunda yoğun kar yağışı! Yüzlerce sürücü yolda kaldı

Bugün öğle saatlerinde başlayan kar yağışı Antalya-Konya kara yolunda trafiği durma noktasına getirdi. Akseki ilçesi Akçeşme mevkiinde etkili olan kar yağışına hazırlıksız yakalanan yüzlerce araç sürücüsü yolda kalırken çok sayıda maddi hasarlı kaza meydana geldi.

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Antalya-Konya kara yolunda yoğun kar yağışı! Yüzlerce sürücü yolda kaldı

Bin 825 rakımlı Alacabel mevkiinde de araçların yolda kaldığı ve karayolları ekiplerinin yolu açık tutmak için büyük çaba sarf ettiği bildirildi.

Antalya-Konya kara yolunda yoğun kar yağışı! Yüzlerce sürücü yolda kaldı

Bölge Trafik ve jandarma ekipleri yolda kalan araç sürücülerine yardımcı olurken Antalya-Konya kara yolu Akseki kavşağında da tedbir alındı.

Antalya-Konya kara yolunda yoğun kar yağışı! Yüzlerce sürücü yolda kaldı

Antalya Emniyet Müdürlüğü Bölge Trafik ekipleri, Akseki üzerinden Konya istikametine gidecek olan TIR ve benzeri uzun araçları dinlenme tesislerine yönlendirirken zinciri ve kar lastiği bulunmayan araçların geçişine izin vermiyor.

Antalya-Konya kara yolunda yoğun kar yağışı! Yüzlerce sürücü yolda kaldı
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