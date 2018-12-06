Annesinin 'hayat' Türkiye'nin 'sanat' güneşi Zeki Müren unutulmadı (Zeki Müren'in hayatı)
Türkiye'nin gelmiş geçmiş efsane sanatçılarından biri olan Zeki Müren doğum gününde unutulmadı. Arama motoru Google, Zeki Müren'i doodle yaptı. 6 Aralık tarihinde doğan Zeki Müren ya da 'Sanat Güneşi' 300'ü aşkın şarkı, sinema filmleri ve şiirleri ile emsal teşkil ediyor. Adeta sanat içerisinde olmak için doğan Zeki Müren'in hayatı da bir o kadar merak ediliyor. İşte Zeki Müren'in hayatı.
6 Aralık 2018 Perşembe, 13:23:31 Güncelleme: 13:49:34
Fotoğraftaki bu miniğin, büyüdüğünde Türkiye'nin en önemli sanat insanların biri olacağını kim bilebilirdi. Oyuncu, tiyatro sanatçısı, tasarımcı, şair, söz yazarı, besteci ve şarkıcı... 10 parmağında 10 marifet olan Zeki Müren doğum gününde Google'a doodle oldu.
İYİ Kİ DOĞDUN 'SANAT GÜNEŞİ'
Zeki Müren 6 Aralık 1931 tarihinde dünyaya geldi.
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