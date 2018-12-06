Fotoğraftaki bu miniğin, büyüdüğünde Türkiye'nin en önemli sanat insanların biri olacağını kim bilebilirdi. Oyuncu, tiyatro sanatçısı, tasarımcı, şair, söz yazarı, besteci ve şarkıcı... 10 parmağında 10 marifet olan Zeki Müren doğum gününde Google'a doodle oldu.

İYİ Kİ DOĞDUN 'SANAT GÜNEŞİ'

Zeki Müren 6 Aralık 1931 tarihinde dünyaya geldi.