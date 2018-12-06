Annesinin 'hayat' Türkiye'nin 'sanat' güneşi Zeki Müren unutulmadı (Zeki Müren'in hayatı)

Türkiye'nin gelmiş geçmiş efsane sanatçılarından biri olan Zeki Müren doğum gününde unutulmadı. Arama motoru Google, Zeki Müren'i doodle yaptı. 6 Aralık tarihinde doğan Zeki Müren ya da 'Sanat Güneşi' 300'ü aşkın şarkı, sinema filmleri ve şiirleri ile emsal teşkil ediyor. Adeta sanat içerisinde olmak için doğan Zeki Müren'in hayatı da bir o kadar merak ediliyor. İşte Zeki Müren'in hayatı.

6 Aralık 2018 Perşembe, 13:23:31 Güncelleme: 13:49:34
Annesinin hayat Türkiyenin sanat güneşi Zeki Müren doodle oldu! (Zeki Mürenin hayatı)

Fotoğraftaki bu miniğin, büyüdüğünde Türkiye'nin en önemli sanat insanların biri olacağını kim bilebilirdi. Oyuncu, tiyatro sanatçısı, tasarımcı, şair, söz yazarı, besteci ve şarkıcı... 10 parmağında 10 marifet olan Zeki Müren doğum gününde Google'a doodle oldu.

İYİ Kİ DOĞDUN 'SANAT GÜNEŞİ'

Zeki Müren 6 Aralık 1931 tarihinde dünyaya geldi.

Annesinin hayat Türkiyenin sanat güneşi Zeki Müren doodle oldu! (Zeki Mürenin hayatı)

Bursa'nın Ortapazar Caddesi'nde, Kaya ve Hayriye Müren çiftinin çocuğu olarak başladı hayata.

Annesinin hayat Türkiyenin sanat güneşi Zeki Müren doodle oldu! (Zeki Mürenin hayatı)

Yaşama dair ilk duygularını, o caddede bulunan ahşap evde geçirdi Zeki Müren.

Annesinin hayat Türkiyenin sanat güneşi Zeki Müren doodle oldu! (Zeki Mürenin hayatı)

İlk gençlik yıllarında, yeteneği öğretmenleri tarafından keşfedildi.

Annesinin hayat Türkiyenin sanat güneşi Zeki Müren doodle oldu! (Zeki Mürenin hayatı)

Bu sayede, müzikli okul müsamerelerinde baş rolleri oynamaya başladı. Hayatındaki ilk rolü, bu müsamerelerden birindeki çoban rolüdür ve ileride, bu günleri özlemle anacaktır Zeki Müren.

DİĞER GALERİLER
Bir sonraki galeri
10 sn kaldı Dünyanın en ilginç fotoğrafları görenleri şaşırtıyor
Dünyanın en ilginç fotoğrafları görenleri şaşırtıyor