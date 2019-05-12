Anneler Günü mesajları: 2019 Öğretmene, ablaya, eşe Anneler Günü mesajları ve sözleri (Resimli)
Bugün Anneler Günü... Onlar bizim kıymetlimiz, değerlimiz, bize doğru yolu gösterenimiz. Annelerimize ne kadar teşekkür etsek azdır bu hayatta. Bu özel günde annelerimizi onurlandırmak adına onlara güzel sözler söyleriz, hediyeler alırız. Haberimizde öğretmene, ablaya, eşe kısaca tüm anneler için Anneler Günü mesajları yer alıyor. İşte tüm anneler için Anneler Günü mesajları ve sözleri...
12.05.2019 09:49
- Son Güncelleme: 12.05.2019 10:14
Anneler Günü mesajları... Bugün 12 Mayıs Anneler Günü. Anne, insanın duygularını, düşüncelerini, karakterini şekillendiren en önemli rol modeldir. Anne koruyan, kollayan, kol kanat geren, evladının geleceği için kendini arka plana iten kişidir. Anne, kişiyi kendisinden daha çok tanıyandır. Annelerimizi onurlandırmak adına her yıl Mayıs ayının 2'nci pazar günü kutladığımız Anneler Günü'nde annemize gönderebileceğimiz Anneler Günü mesajlarını haberimizde derledik. İşte öğretmene, ablaya, eşe gönderilebilecek Anneler Günü mesajları...
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