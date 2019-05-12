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Anneler Günü mesajları: 2019 Öğretmene, ablaya, eşe Anneler Günü mesajları ve sözleri (Resimli)

Bugün Anneler Günü... Onlar bizim kıymetlimiz, değerlimiz, bize doğru yolu gösterenimiz. Annelerimize ne kadar teşekkür etsek azdır bu hayatta. Bu özel günde annelerimizi onurlandırmak adına onlara güzel sözler söyleriz, hediyeler alırız. Haberimizde öğretmene, ablaya, eşe kısaca tüm anneler için Anneler Günü mesajları yer alıyor. İşte tüm anneler için Anneler Günü mesajları ve sözleri...

12.05.2019 09:49 - Son Güncelleme: 12.05.2019 10:14
Anneler Günü mesajları: 2019 Öğretmene, ablaya, eşe Anneler Günü mesajları ve sözleri (Resimli)

Anneler Günü mesajları... Bugün 12 Mayıs Anneler Günü. Anne, insanın duygularını, düşüncelerini, karakterini şekillendiren en önemli rol modeldir. Anne koruyan, kollayan, kol kanat geren, evladının geleceği için kendini arka plana iten kişidir. Anne, kişiyi kendisinden daha çok tanıyandır. Annelerimizi onurlandırmak adına her yıl Mayıs ayının 2'nci pazar günü kutladığımız Anneler Günü'nde annemize gönderebileceğimiz Anneler Günü mesajlarını haberimizde derledik. İşte öğretmene, ablaya, eşe gönderilebilecek Anneler Günü mesajları...

Anneler Günü mesajları: 2019 Öğretmene, ablaya, eşe Anneler Günü mesajları ve sözleri (Resimli)

ANNELER GÜNÜ MESAJLARI

Kuzey rüzgarı da esse, kopsa da fırtına, sığınacağım tek liman sensin annem. Hakkını nasıl öderim… Başımı dizlerine koymaya geldim.

Anneler Günü mesajları: 2019 Öğretmene, ablaya, eşe Anneler Günü mesajları ve sözleri (Resimli)

ANNELER GÜNÜ MESAJLARI

Kelimelerle anlatılamayan fedakarlık ve karşılıksız sevgiyi tarif et desen bana herhalde sadece "ANNE" derdim. Anneler günün kutlu olsun Annem.

Anneler Günü mesajları: 2019 Öğretmene, ablaya, eşe Anneler Günü mesajları ve sözleri (Resimli)

ANNELER GÜNÜ MESAJLARI

Meğer dilimdeki ve beynimdeki en güzel kelime senin adınmış. Sana her seslenişimde ya acım dinmiyor ya da sevgim coşuyor… Anneler günün kutlu olsun Anneciğim.

Anneler Günü mesajları: 2019 Öğretmene, ablaya, eşe Anneler Günü mesajları ve sözleri (Resimli)

ANNELER GÜNÜ MESAJLARI

Beni benden çok sevdiğine inandığım tek insan, ANNEM.

Sabırlısın, sıcaksın, şefkatlisin, koruyucumsun, affedensin… Annemsin. Seni çok seviyorum.

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