RAMAZAN İMSAKİYE
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Anne zebradan aslana unutamayacağı tokat! Yavru zebrayı yakaladı ama...

Vahşi doğanın içinden gelen bu fotoğrafların dikkatinizi çekmemesi imkansız. Yavru file saldıran bufallonun acı sonu,yılan yiyenler, balina ve timsah karşılaşması ve nicesi... Doğanın kaçınılmaz kurbanı zebra bu kez bir aslanın hedefiydi. Bir zebra sürüsüne saldıran aslan bir yavru zebrayı yakaladı. Tam afiyetle yiyecekti ki olanlar oldu. Anne zebra, aslana unutmayacağı bir ders verdi.

13.05.2020 08:48 - Son Güncelleme: 13.05.2020 08:49
Anne zebradan aslana unutamayacağı tokat! Yavru zebrayı yakaladı ama...

Yavru zebrayı afiyetle yemeye koyulan aslana, anna zebradan inanılmaz ders.

GALERİ DEVAM EDİYOR
Anne zebradan aslana unutamayacağı tokat! Yavru zebrayı yakaladı ama...

Bir sürüye dalan aslan yavu zebrayı kaptığı gibi afiyetle yemeye başlıyor.

Anne zebradan aslana unutamayacağı tokat! Yavru zebrayı yakaladı ama...

Ta ki o ana kadar.

Anne zebradan aslana unutamayacağı tokat! Yavru zebrayı yakaladı ama...

Anne zebra kadraja girdiği andan itibaren işler değişiyor.

Anne zebradan aslana unutamayacağı tokat! Yavru zebrayı yakaladı ama...
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