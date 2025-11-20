takvim-logo

Anne ile bebeği ölümden döndü! Yaya yolunda şok kaza

Bursa'nın İnegöl ilçesinde, yaya geçidinde duran taksiye arkadan gelen otomobil çarptı. Bu sırada taksinin önünde bulunan Merve A. ve 2 yaşındaki oğlu Miraç kazanın etkisiyle yaralandı.

author-1
takvim.com.tr
Anne ile bebeği ölümden döndü! Yaya yolunda şok kaza

Bursa'nın İnegöl ilçesinde yaya geçidinde duran taksiye arkadan otomobilin çarpması sonucu taksinin önündeki Merve A. (29) ile oğlu Miraç (2) yaralandı.

Anne ile bebeği ölümden döndü! Yaya yolunda şok kaza

Kaza, saat 12.00 sıralarında, Sinanbey Mahallesi Ahmet Akyollu Caddesi'nde meydana geldi. Cihan D. (36) yönetimindeki 16 AAK 408 plakalı otomobil, yaya geçidinde durup yayaların geçmesini beklerken İlhan K.'nin (36) kullandığı 16 T 5589 plakalı taksiye çarptı.

Anne ile bebeği ölümden döndü! Yaya yolunda şok kaza

ANNE VE OĞLU YARALANDI

Çarpmanın etkisiyle hızlanan taksi, yaya geçidinden yolun karşısına geçen Merve A. ile bebeği Miraç'ın içinde olduğu bebek arabasına vurdu. Yere düşen anne ile oğlu yaralandı.

Anne ile bebeği ölümden döndü! Yaya yolunda şok kaza

İhbarla bölgeye sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar, ambulansla İnegöl Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedaviye alınan anne ile oğlunun sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Kazaya ilişkin soruşturma başlatıldı.

Anne ile bebeği ölümden döndü! Yaya yolunda şok kaza

OLAY ANI KAMERADA

Öte yandan olay, çevredeki iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde, Merve A. ile 2 kadının daha yolun karşısına geçtiği, o sırada otomobilin çarpmasıyla ilerleyen taksinin kadınlardan biri ile Merve A. ve bebek arabasına çarptığı görüldü.

Anne ile bebeği ölümden döndü! Yaya yolunda şok kaza

Bebek arabası ile annenin farklı yönlere savrulduğu, Merve A.'nın hemen bebeğinin yanına koştuğu da görüntüde yer aldı. Taksinin çarptığı diğer kadının ise yerden kalkıp, kaldırıma geri döndüğü görüldü.