OLAY ANI KAMERADA

Öte yandan olay, çevredeki iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde, Merve A. ile 2 kadının daha yolun karşısına geçtiği, o sırada otomobilin çarpmasıyla ilerleyen taksinin kadınlardan biri ile Merve A. ve bebek arabasına çarptığı görüldü.