Sosyal medyada yayılan bu fotoğraflar binlerce beğeni ver yorum oluyor. İşte birbirinden ilginç o fotoğraflar.
21 Ekim 2018 Pazar, 11:23:12
Güncelleme: 10:41:47
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Anlamsız fotoğraflar
Sosyal medya günümüzün yeni mizah kaynağı olarak karşımıza çıkıyor. Dünyanın dört bir yanında çekilen ve sosyal medya aracılığıyla yayılan bu fotoğraflar hayret ettiriyor. İşte birbirinden garip ve güldüren o fotoğraflar.
Anlamsız fotoğraflar
BU FOTOĞRAFTA ÖYLE BİR DETAY VAR Kİ...
Genç kızın çektiği bu fotoğraf gayet alelade bir selfie olarak görünüyor olabilir. Ama içinde büyük kandırmaca var.