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Ankara'da olay görüntüler: Otobüs şoförü kadın sürücünün üstüne yürüdü camları yumrukladı

Ankara'da özel halk otobüsü sürücüsü sollama sebebiyle kadın sürücünün üstüne yürüdü. Akan trafikte aracını durdurup, kendisini geçmeye çalışan kadın sürücüyle tartışan otobüs şoförü hakaretler ederek otomobilin camlarına vurdu.

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Giriş Tarihi 25 Kasım 2023, 10:07 Güncelleme 25 Kasım 2023, 10:07
Ankara’da olay görüntüler: Otobüs şoförü kadın sürücünün üstüne yürüdü camları yumrukladı 1

Ankara'da özel halk otobüsü sürücüsü, akan trafikte aracını durdurup, kendisini geçmeye çalışan kadın sürücüyle tartıştı.

Ankara’da olay görüntüler: Otobüs şoförü kadın sürücünün üstüne yürüdü camları yumrukladı 2

Olay dün saat 15.00 sıralarında Yenimahalle ilçesi Alınteri Bulvarı'nda meydana geldi. İddiaya göre 06 AL 1670 plakalı otomobil sürücüsü, sol şeritte seyir halinde olan 06 HO 1200 plakalı özel halk otobüsünü sollamaya çalıştı.

Ankara’da olay görüntüler: Otobüs şoförü kadın sürücünün üstüne yürüdü camları yumrukladı 3

SELEKTÖR YAPINCA ARAÇTAN İNDİ

Otomobil sürücüsünün selektör yaparak geçmeye çalışması üzerine, otobüs sürücüsü akan trafikte aracını durdurup aşağıya indi.

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