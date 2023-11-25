Ankara'da olay görüntüler: Otobüs şoförü kadın sürücünün üstüne yürüdü camları yumrukladı

Ankara'da özel halk otobüsü sürücüsü sollama sebebiyle kadın sürücünün üstüne yürüdü. Akan trafikte aracını durdurup, kendisini geçmeye çalışan kadın sürücüyle tartışan otobüs şoförü hakaretler ederek otomobilin camlarına vurdu.
Ankara'da özel halk otobüsü sürücüsü, akan trafikte aracını durdurup, kendisini geçmeye çalışan kadın sürücüyle tartıştı.
Olay dün saat 15.00 sıralarında Yenimahalle ilçesi Alınteri Bulvarı'nda meydana geldi. İddiaya göre 06 AL 1670 plakalı otomobil sürücüsü, sol şeritte seyir halinde olan 06 HO 1200 plakalı özel halk otobüsünü sollamaya çalıştı.