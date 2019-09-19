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Ankara'da feci kaza! Kamyonet köprüden düştü

Ankara'da gece 03.30 sıralarında sürücüsünün kontrolünden çıkan bir kamyonet, köprülü kavşakta 4 metreden yere çakıldı. Kaza sonrası araçta bulunan 2 kişi ambulansla çevredeki hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı.

19.09.2019 06:44 - Son Güncelleme: 19.09.2019 06:45
Ankara'da feci kaza! Kamyonet köprüden düştü

Ankara'da, sürücüsünün kontrolünden çıkan kamyonetin köprülü kavşakta 4 metreden alt yola düştüğü kazada, 2 kişi yaralandı.

Ankara'da feci kaza! Kamyonet köprüden düştü

Kaza, saat 03.30 sıralarında Keçiören ilçesinde Kazım Karabekir Caddesi'ni Turgut Özal Bulvarı'na bağlayan köprülü kavşakta meydana geldi.

Ankara'da feci kaza! Kamyonet köprüden düştü

Fatih Daşkıran hakimiyetindeki 06 BKT 791 plakalı kamyonet, Siteler yönündeyken sürücüsünün kontrolünden çıkarak, demir bariyerlere çarparak 4 metreden alt yola düştü.

Ankara'da feci kaza! Kamyonet köprüden düştü

Yan devrilen kamyonetin sürücüsü Fatih Daşkıran ile Mustafa Anıl Özata, kazada hafif yaralandı. Gelen sağlık ekiplerince kaza yerinde ilk müdahalesi yapılan yaralılar, ambulanslarla çevre hastanelere kaldırılarak tedaviye alındı. Hurdaya dönen kamyonet ise daha sonra çekiciyle kaza yerinden kaldırıldı.

Ankara'da feci kaza! Kamyonet köprüden düştü
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