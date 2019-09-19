Ankara'da feci kaza! Kamyonet köprüden düştü

Yan devrilen kamyonetin sürücüsü Fatih Daşkıran ile Mustafa Anıl Özata, kazada hafif yaralandı. Gelen sağlık ekiplerince kaza yerinde ilk müdahalesi yapılan yaralılar, ambulanslarla çevre hastanelere kaldırılarak tedaviye alındı. Hurdaya dönen kamyonet ise daha sonra çekiciyle kaza yerinden kaldırıldı.