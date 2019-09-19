Ankara'da feci kaza! Kamyonet köprüden düştü
Ankara'da gece 03.30 sıralarında sürücüsünün kontrolünden çıkan bir kamyonet, köprülü kavşakta 4 metreden yere çakıldı. Kaza sonrası araçta bulunan 2 kişi ambulansla çevredeki hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı.
19.09.2019 06:44
- Son Güncelleme: 19.09.2019 06:45
Yan devrilen kamyonetin sürücüsü Fatih Daşkıran ile Mustafa Anıl Özata, kazada hafif yaralandı. Gelen sağlık ekiplerince kaza yerinde ilk müdahalesi yapılan yaralılar, ambulanslarla çevre hastanelere kaldırılarak tedaviye alındı. Hurdaya dönen kamyonet ise daha sonra çekiciyle kaza yerinden kaldırıldı.
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