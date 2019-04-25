Android telefon kullanıcıları dikkat! Herkesin sık kullandığı o tuş tarih oluyor!

Dünyanın en çok kullanılan mobil işletim sistemi Android geniş bir marka yelpazesine sahip. Android Q çok konuşulacak bir iddia ile gündemde. Yeni sürümde kullanıcıların sıklıkla kullandığı 'geri tuşu' tarih olacak. Peki bu tuşun işlevi nasıl uygulanacak? İşte detaylar!

25.04.2019 11:33 - Son Güncelleme: 25.04.2019 11:33 BU GALERİYİ PAYLAŞ





