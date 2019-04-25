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Android telefon kullanıcıları dikkat! Herkesin sık kullandığı o tuş tarih oluyor!

Dünyanın en çok kullanılan mobil işletim sistemi Android geniş bir marka yelpazesine sahip. Android Q çok konuşulacak bir iddia ile gündemde. Yeni sürümde kullanıcıların sıklıkla kullandığı 'geri tuşu' tarih olacak. Peki bu tuşun işlevi nasıl uygulanacak? İşte detaylar!

25.04.2019 11:33 - Son Güncelleme: 25.04.2019 11:33
Android telefonlarda herkesin sık kullandığı o tuş tarih oluyor!

Milyonlarca kullanıcının merakla beklediği Android Q için geri sayım sürüyor. Geliştirilmeye devam edilen Android Q çok konuşulacak bir iddia ile gündemde.

Android telefonlarda herkesin sık kullandığı o tuş tarih oluyor!

Şirkete yakın kaynaklara dayandırılan iddialara göre, yeni sürümde 'geri tuşu' tarih olacak. Bu tuşun işlevini parmak hareketi alacak.

Android telefonlarda herkesin sık kullandığı o tuş tarih oluyor!

Söz konusu özellik bir süredir iPhone modellerinde kullanılıyordu. Ancak Konu ile ilgii henüz resmi bir açıklamanın olmadığının altını çizmekte fayda var.

Android telefonlarda herkesin sık kullandığı o tuş tarih oluyor!

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Android telefonlarda herkesin sık kullandığı o tuş tarih oluyor!

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