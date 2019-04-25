Android telefon kullanıcıları dikkat! Herkesin sık kullandığı o tuş tarih oluyor!
Dünyanın en çok kullanılan mobil işletim sistemi Android geniş bir marka yelpazesine sahip. Android Q çok konuşulacak bir iddia ile gündemde. Yeni sürümde kullanıcıların sıklıkla kullandığı 'geri tuşu' tarih olacak. Peki bu tuşun işlevi nasıl uygulanacak? İşte detaylar!
25.04.2019 11:33
- Son Güncelleme: 25.04.2019 11:33
2019'UN EN İYİ 10 ANDROİD TELEFONU
Dünyanın en çok kullanılan mobil işletim sistemi Android geniş bir marka yelpazesine sahip. Peki bu işletim sistemine sahip telefonlardan en dikkat çekenleri hangisi? PC Mag 2019'un en iyi 10 Android telefonlarını sıralama yapmadan belirledi. İşte o modeller ve kullanıcılarına sundukları özellikler...
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