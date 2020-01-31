Almanya işçi alımı ve İŞKUR üzerinden başvuru şartları açıklandı! En az 10 bin 229 TL maaş verilecek!

Yurt içinde büyük istihdam sağlayan İŞKUR 2020 yılında yurt dışına da işçi gönderecek. Almanya'da birçok meslekte işçi açığı bulunuyor. Nitelikli iş gücü takviyesi yapacak Almanya'ya Türkiye'den de personel gönderilecek. Almanya'da çalışacak vatandaşlar en az 1557 euro asgari ücret kazanacak. Euro kuru TL olarak baz alındığında 10 bin 229 TL kazanç elde edilecek. En az 10 bin TL maaş kazanma fırsatı olan Almanya işçi alımına büyük ilgi var. Almanya'da personel olarak çalışmak için belli şartlar aranıyor. Peki, Almanya işçi alımı için Almanca bilmek şart mı? İŞKUR Almanya işçi alım şartları neler? İşte İŞKUR Almanya personel alım şartları ve detaylar...

31.01.2020 09:32 - Son Güncelleme: 31.01.2020 09:32 BU GALERİYİ PAYLAŞ





