Alkollü Rus Olga polis ekiplerine zor anlar yaşattı! Kendini otomobile kilitleyince...
Antalya'da aldığı alkolün etkisiyle direksiyon başında sızan Rus uyruklu kadın polis ekiplerine zor anlar yaşattı. Kendini otomobile kilitleyen kadın araç sahibinin gelip kilidi açmasıyla dışarı çıkarıldı. Aracın içinde ve yerde çok sayıda alkol şişesi olduğu görüldü.
11.12.2021 12:44
- Son Güncelleme: 11.12.2021 12:57
Karşısında bir çok polisi görev direksiyon başında fenalaşan Olga D, kendini araç içine kilitledi. Araca fener tutan polisin, "Kapıyı açar mısınız, konuşalım, size yardımcı olmak istiyoruz hanfendi" sözlerine olumlu yanıt vermedi.
Aracının içinde direksiyon başında sızan, sağa sola devrilen Olga D'yi ikna edemeyen polisin, aracın kiralandığı firma yetkilisine ulaştı.