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Alkollü Rus Olga polis ekiplerine zor anlar yaşattı! Kendini otomobile kilitleyince...

Antalya'da aldığı alkolün etkisiyle direksiyon başında sızan Rus uyruklu kadın polis ekiplerine zor anlar yaşattı. Kendini otomobile kilitleyen kadın araç sahibinin gelip kilidi açmasıyla dışarı çıkarıldı. Aracın içinde ve yerde çok sayıda alkol şişesi olduğu görüldü.

11.12.2021 12:44 - Son Güncelleme: 11.12.2021 12:57
Alkollü Rus Olga polis ekiplerine zor anlar yaşattı! Kendini otomobile kilitleyince...

Edinilen bilgiye göre olay Konyaaltı ilçesi Gürsu Mahallesi 336 sokak üzerinde meydana geldi. Rus uyruklu 39 yaşındaki Olga D, kiraladığı otomobil içinde ve dışarıda alkol aldı.

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Alkollü Rus Olga polis ekiplerine zor anlar yaşattı! Kendini otomobile kilitleyince...

Daha sonra aracıyla Akdeniz Bulvarı'nda hareket eden Olga D, polis ekiplerinin dur ihtarına uymadı. Kısa bir kovalamacanın ardından Olga D'nin aracı ara sokaklarda durduruldu.

Alkollü Rus Olga polis ekiplerine zor anlar yaşattı! Kendini otomobile kilitleyince...

Karşısında bir çok polisi görev direksiyon başında fenalaşan Olga D, kendini araç içine kilitledi. Araca fener tutan polisin, "Kapıyı açar mısınız, konuşalım, size yardımcı olmak istiyoruz hanfendi" sözlerine olumlu yanıt vermedi.

Alkollü Rus Olga polis ekiplerine zor anlar yaşattı! Kendini otomobile kilitleyince...

Aracının içinde direksiyon başında sızan, sağa sola devrilen Olga D'yi ikna edemeyen polisin, aracın kiralandığı firma yetkilisine ulaştı.

Alkollü Rus Olga polis ekiplerine zor anlar yaşattı! Kendini otomobile kilitleyince...

Olay yerine gelen araç sahibi yedek anahtar ile kapıyı açtı. Bu sırada Olga D, sık sık, "Tablet evde var, problem var" dedi. Polislerin desteğiyle ayakta durabilen Olga D, üflediği alkolmetrede 2.5 promil alkollü çıktı.

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