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Alev alev yandılar! TIR'ın dorsesinde bulunan sıfır araçlar küle döndü

Bursa'da sıfır araç taşıyan TIR'da yangın çıktı. Karayolunun ulaşıma kapandığı yangında 7 sıfır araç ve TIR küle döndü. Araçların yandığını görünce fenalaşan sürücüyü polis güçlükle sakinleştirdi. İşte olay yerinden görüntüler...

02.11.2021 00:59 - Son Güncelleme: 02.11.2021 00:59
Alev alev yandılar! TIR’ın dorsesinde bulunan sıfır araçlar küle döndü

Bursa'da sıfır araçları taşıyan TIR ve dorsesinde bulunan 7 sıfır araç küle döndü.

Yangın saat 22.00 sıralarında Bursa-Ankara karayolu üzerinde İnegöl'ün Mezit-7 Güneykestane Mahallesi mevkisinde meydana geldi.

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Alev alev yandılar! TIR’ın dorsesinde bulunan sıfır araçlar küle döndü

İnegöl'den Eskişehir istikametine seyir halinde olan Şerif Özcan (43) yönetimindeki sıfır araç taşıyan 16 BF 7414 plakalı TIR'da henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Alev alev yandılar! TIR’ın dorsesinde bulunan sıfır araçlar küle döndü

Dumanları fark eden sürücü, aracı yol kenarına park ederek, durumu jandarma ve itfaiye ekiplerine bildirdi.

Alev alev yandılar! TIR’ın dorsesinde bulunan sıfır araçlar küle döndü

Yangın nedeniyle karayolu ulaşıma kapanırken, güçlükle yangın yerine ulaşan itfaiye ekipleri, alevlere müdahale etti.

Alev alev yandılar! TIR’ın dorsesinde bulunan sıfır araçlar küle döndü

Ekiplerin yaklaşık yarım saatlik çalışmasının ardından yangın söndürüldü.

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