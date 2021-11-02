Alev alev yandılar! TIR'ın dorsesinde bulunan sıfır araçlar küle döndü
Bursa'da sıfır araç taşıyan TIR'da yangın çıktı. Karayolunun ulaşıma kapandığı yangında 7 sıfır araç ve TIR küle döndü. Araçların yandığını görünce fenalaşan sürücüyü polis güçlükle sakinleştirdi. İşte olay yerinden görüntüler...
02.11.2021 00:59
- Son Güncelleme: 02.11.2021 00:59
Bursa'da sıfır araçları taşıyan TIR ve dorsesinde bulunan 7 sıfır araç küle döndü.
Yangın saat 22.00 sıralarında Bursa-Ankara karayolu üzerinde İnegöl'ün Mezit-7 Güneykestane Mahallesi mevkisinde meydana geldi.
İnegöl'den Eskişehir istikametine seyir halinde olan Şerif Özcan (43) yönetimindeki sıfır araç taşıyan 16 BF 7414 plakalı TIR'da henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.