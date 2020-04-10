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Alametler peş peşe ortaya çıkıyor! 1400 yıl önce Peygamberimiz Hz.Muhammed haber vermişti!

Peygamber Efendimiz (sav), ahir zamanda ortaya çıkacak olan Deccal'ın alametlerini 1400 yıl önce müminlere bildirdi. Kıyametin alametleri neler? Deccal ne zaman çıkacak? İşte alametleri tek tek ortaya çıkan Deccal'in özellikleri. Deccal kendini ilk önce peygamber ilan edecek, daha sonra ise... İşte herkesin merak ettiği o tüyler ürperten gerçekler... Deccal ile ilgili pek çok rivayet vardır. Hadis-i şeriflerde Deccal'in vasıfları sıralanırken, onun, her haliyle bir insan olduğu belirtiliyor. Ancak gözlerinin birinin kör olduğu bildiriliyor. Hz. Peygamber bu hadisleriyle Deccal'in bazı vasıflarını haber veriyor. Buna göre Deccal, bir gözü kör olan bir insandır. Hz. Peygamber de ümmetini Deccal'e karşı uyarmıştır.

10.04.2020 17:16 - Son Güncelleme: 10.04.2020 17:16
Alametleri tek tek ortaya çıkıyor! 1400 yıl önce Peygamberimiz Hz.Muhammed haber vermişti!

Alametleri tek tek ortaya çıkıyor! 1400 yıl önce Peygamberimiz Hz.Muhammed haber vermişti! Peygamber Efendimiz (SAV), ahir zamanda ortaya çıkacak olan Deccal'ın alametlerini 1400 yıl önce müminlere bildirdi. Deccal, İlâhî dinlerde kıyamet alâmetlerinden sayılan ve insanları doğru yoldan saptırmaya çalışacağı kabul edilen olağan üstü güçlere sahip kişi. Kur'ân-ı Kerim'de Deccal'den bahsedilmez. Ancak sahih hadis kitaplarında Deccal ile ilgili pek çok rivayet vardır. Hadis-i şeriflerde Deccal'in vasıfları sıralanırken, onun, her haliyle bir insan olduğu belirtiliyor. Ancak gözlerinin birinin kör olduğu bildiriliyor. Hz. Peygamber bu hadisleriyle Deccal'in bazı vasıflarını haber veriyor. Buna göre Deccal, bir gözü kör olan bir insandır. Hz. Peygamber de ümmetini Deccal'e karşı uyarmıştır.

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Alametleri tek tek ortaya çıkıyor! 1400 yıl önce Peygamberimiz Hz.Muhammed haber vermişti!

İşte Deccal'in özellikleri ve alametleri...

Alametleri tek tek ortaya çıkıyor! 1400 yıl önce Peygamberimiz Hz.Muhammed haber vermişti!

1- Deccal kendini ilk önce Peygamber ilan edecek

(يقول: أنا نبي)

Kaynak: İbn Mace, Sünen, hadis no: 4077; İbn Kesir, el-Fiten ve'l-Melahim, 1/32.

Alametleri tek tek ortaya çıkıyor! 1400 yıl önce Peygamberimiz Hz.Muhammed haber vermişti!

2- Deccal bir süre sonra kendini Rab ilan edecek

(ثم يثني فيقول أنا ربكم)

Kaynak: İbn Ebi Şeybe, Musannef, hadis no: 38635; Abdürrezzak, Musannef, hadis no: 20828 İbn Mace, Sünen, hadis no: 4077

Alametleri tek tek ortaya çıkıyor! 1400 yıl önce Peygamberimiz Hz.Muhammed haber vermişti!

3- Deccal ağlayıp inleyen, üzüntülü, kederli bir görüntüye sahiptir.

(يظهر الخزن؛ مُظْهِرٍ الْحُزْنَ)

Kaynak: İbn Ebi Şeybe, Musannef, hadis no: 38791; İbn Mace, Sünen, hadis no: 4074.

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