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Alametler peş peşe ortaya çıkıyor! 1400 yıl önce Peygamberimiz Hz.Muhammed haber vermişti!

Peygamber Efendimiz (sav), ahir zamanda ortaya çıkacak olan Deccal'ın alametlerini 1400 yıl önce müminlere bildirdi. Kıyametin alametleri neler? Deccal ne zaman çıkacak? İşte alametleri tek tek ortaya çıkan Deccal'in özellikleri. Deccal kendini ilk önce peygamber ilan edecek, daha sonra ise... İşte herkesin merak ettiği o tüyler ürperten gerçekler... Deccal ile ilgili pek çok rivayet vardır. Hadis-i şeriflerde Deccal'in vasıfları sıralanırken, onun, her haliyle bir insan olduğu belirtiliyor. Ancak gözlerinin birinin kör olduğu bildiriliyor. Hz. Peygamber bu hadisleriyle Deccal'in bazı vasıflarını haber veriyor. Buna göre Deccal, bir gözü kör olan bir insandır. Hz. Peygamber de ümmetini Deccal'e karşı uyarmıştır.

10.04.2020 17:16 - Son Güncelleme: 10.04.2020 17:16 BU GALERİYİ PAYLAŞ





