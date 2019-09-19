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Akıllara durgunluk veren olay! Kaplumbağanın karnından çıkanlar şok etti

Kaplumbağa Testudines takımını oluşturan çok sert ve kemiksi bir kabuk içinde yaşayan, ağır yürüyüşlü, dört ayaklı, sürüngen bir hayvandır. Hareketleri yönünden ne kadar telaşsız ve ağır hayvanlarsa onların tarih boyunca gelişimi de o kadar yavaş olmuştur. Bu bağlamda bu sevimli canlı ile ilgili enteresan bir olay yaşandı. Hayvanat bahçesindeki bu kaplumbağa, son zamanlarda yürümekte zorluk çekince veterinerlerin operasyonu sonucu kurtarıldı. Kaplumbağanın karnından çıkanlar ise görenleri adeta şoke etti.

19.09.2019 14:27 - Son Güncelleme: 19.09.2019 14:27
Akıllara durgunluk veren olay! Kaplumbağanın karnından çıkanlar şok etti

Kaplumbağanın midesinden çıkanlar şok etti!

Hayvanat bahçesindeki bu kaplumbağa, son zamanlarda yürümekte zorluk çekince veterinerlerin operasyonu sonucu kurtarıldı.

Akıllara durgunluk veren olay! Kaplumbağanın karnından çıkanlar şok etti
Akıllara durgunluk veren olay! Kaplumbağanın karnından çıkanlar şok etti
Akıllara durgunluk veren olay! Kaplumbağanın karnından çıkanlar şok etti
Akıllara durgunluk veren olay! Kaplumbağanın karnından çıkanlar şok etti
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