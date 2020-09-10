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Akıllara durgunluk veren olay, bir anda kanlar içinde kaldı! Klozetten çıkan yılan...
Akıllara durgunluk veren olay, bir anda kanlar içinde kaldı! Klozetten çıkan yılan...
Böylesi ne görüldü ne duyuldu... Tayland'ın Nonthaburi şehrinde yaşayan 18 yaşındaki Siraphop Masukarat, tuvaletini yapmak için klozete oturdu ve bir anda kanlar içerisinde kaldı. Dönüp klozete baktığında da hayatının şokunu yaşadı. İşte son dakika olarak geçilen o haberin detayları...
10.09.2020 13:00
- Son Güncelleme: 10.09.2020 13:00
Akıllara durgunluk veren olay, Tayland'ın başkenti Bangkok'un 20 kilometre kadar kuzeyinde bulunan Nonthaburi'de gerçekleşti.
18 yaşındaki Siraphop Masukarat adlı genç, tuvaletini yapmak üzere klozete oturduğunda, cinsel organında ani bir acı hissetti.
KANLAR İÇİNDE KALDI
Korkuyla yerinden fırlayan genç, klozette bir yılan olduğunu gördüğünde ise hayatının şokunu yaşadı. Bir buçuk metre uzunluğundaki yılanın soktuğu genç, kanlar içerisinde kaldı.
Yaralarının tedavi alınması için hemen Bang Yai Hastanesi'ne kaldırılan gence üç dikiş atıldı. Yılan saldırısı nedeniyle herhangi bir bakteri bulaşmaması için antibiyotik tedavisine başlandı.
"YILAN BÜYÜK DEĞİLDİ AMA CANIM ÇOK ACIDI"
Siraphop, "Tuvalet ihtiyacımı gidermek isterken birkaç dakika sonra ani bir acı hissettim. Klozete baktığımda ise içinde bir yılan olduğunu gördüm.