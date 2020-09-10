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Akıllara durgunluk veren olay, bir anda kanlar içinde kaldı! Klozetten çıkan yılan...

Böylesi ne görüldü ne duyuldu... Tayland'ın Nonthaburi şehrinde yaşayan 18 yaşındaki Siraphop Masukarat, tuvaletini yapmak için klozete oturdu ve bir anda kanlar içerisinde kaldı. Dönüp klozete baktığında da hayatının şokunu yaşadı. İşte son dakika olarak geçilen o haberin detayları...

10.09.2020 13:00 - Son Güncelleme: 10.09.2020 13:00 BU GALERİYİ PAYLAŞ





