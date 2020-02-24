Akılalmaz olay! Yumurtayı haşladı ve yemek üzereyken bakın içinden ne çıktı?
Bursa'da yaşayan İsmail Öztan, hobi olarak beslediği tavuğun yumurtasından çıkan şeyi görünce şaşkına döndü. Bursa'nın Mudanya ilçesine bağlı Trilye beldesinde yaşayan İsmail Öztan, hobi amacıyla beslediği yarka cinsi tavukların yumurtalarını toplamak için sabah saatlerinde kümese gitti. Yumurtalardan birinin büyük olması Öztan'ın dikkatini çekti. Kahvaltıda eşinin suda haşladığı yumurtayı kıran Öztan, hayrete düşüren bir görüntü ile karşılaştı.
Yumurta bilindiği gibi protein açısından oldukça zengin bir yiyecektir. Ve ülkemizde oldukça fazla miktarda yumurta tüketiliyor. Bu bağlamda Bursa'da yaşayan İsmail Öztan odukça ilginç bir olay yaşadı. Tavuk besleyen İsmail Öztan yumurtaları toplantı ve kahvaltı yapmak için sofraya oturdu. Eşinin yaptığı haşlanmış yumurtayı yemek için kıran İsmail Öztan, gördüğü şeyle şaşkına döndü. Yumurtanın içinden çıkan şeyin sosyal medyayı düşmesiyle herkesi hayret etti.