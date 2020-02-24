Akılalmaz olay! Yumurtayı haşladı ve yemek üzereyken bakın içinden ne çıktı?

Yumurta bilindiği gibi protein açısından oldukça zengin bir yiyecektir. Ve ülkemizde oldukça fazla miktarda yumurta tüketiliyor. Bu bağlamda Bursa'da yaşayan İsmail Öztan odukça ilginç bir olay yaşadı. Tavuk besleyen İsmail Öztan yumurtaları toplantı ve kahvaltı yapmak için sofraya oturdu. Eşinin yaptığı haşlanmış yumurtayı yemek için kıran İsmail Öztan, gördüğü şeyle şaşkına döndü. Yumurtanın içinden çıkan şeyin sosyal medyayı düşmesiyle herkesi hayret etti.