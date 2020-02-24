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Akılalmaz olay! Yumurtayı haşladı ve yemek üzereyken bakın içinden ne çıktı?

Bursa'da yaşayan İsmail Öztan, hobi olarak beslediği tavuğun yumurtasından çıkan şeyi görünce şaşkına döndü. Bursa'nın Mudanya ilçesine bağlı Trilye beldesinde yaşayan İsmail Öztan, hobi amacıyla beslediği yarka cinsi tavukların yumurtalarını toplamak için sabah saatlerinde kümese gitti. Yumurtalardan birinin büyük olması Öztan'ın dikkatini çekti. Kahvaltıda eşinin suda haşladığı yumurtayı kıran Öztan, hayrete düşüren bir görüntü ile karşılaştı.


24.02.2020 16:13 - Son Güncelleme: 24.02.2020 16:13
Akılalmaz olay! Yumurtayı haşladı ve yemek üzereyken bakın içinden ne çıktı?

Yumurta bilindiği gibi protein açısından oldukça zengin bir yiyecektir. Ve ülkemizde oldukça fazla miktarda yumurta tüketiliyor. Bu bağlamda Bursa'da yaşayan İsmail Öztan odukça ilginç bir olay yaşadı. Tavuk besleyen İsmail Öztan yumurtaları toplantı ve kahvaltı yapmak için sofraya oturdu. Eşinin yaptığı haşlanmış yumurtayı yemek için kıran İsmail Öztan, gördüğü şeyle şaşkına döndü. Yumurtanın içinden çıkan şeyin sosyal medyayı düşmesiyle herkesi hayret etti.

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Akılalmaz olay! Yumurtayı haşladı ve yemek üzereyken bakın içinden ne çıktı?

Bursa'nın Mudanya ilçesine bağlı Trilye beldesinde yaşayan İsmail Öztan, hobi amacıyla beslediği yarka cinsi tavukların yumurtalarını toplamak için sabah saatlerinde kümese gitti.

Akılalmaz olay! Yumurtayı haşladı ve yemek üzereyken bakın içinden ne çıktı?

Yumurtalardan birinin büyük olması Öztan'ın dikkatini çekti. Kahvaltıda eşinin suda haşladığı yumurtayı kıran Öztan, başka bir yumurta ile daha karşılaştı.

Akılalmaz olay! Yumurtayı haşladı ve yemek üzereyken bakın içinden ne çıktı?

Eşiyle birlikte hayretler içinde kalan İsmail Öztan, "Böyle bir hadise ilk defa başımıza geldi. Yumurtanın içinden çift sarı çıktığını gördüm, ama yumurta çıktığını ne gördüm, ne de duydum. Haşlanmış yumurtayı olduğu gibi saklıyorum. Kim görse şaşırıyor" dedi.

Akılalmaz olay! Yumurtayı haşladı ve yemek üzereyken bakın içinden ne çıktı?

Dizindeki şişlik tahmin ettiğinden de büyük bir sorun çıktı. Dizinin içinden çıkanlar herkesi şaşkına çevirdi.

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