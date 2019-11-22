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Akılalmaz olay! Karnından öyle bir şey çıktı ki görenler şaşkına uğradı

Hayvanat bahçesindeki bu kaplumbağa, son zamanlarda yürümekte zorluk çekince veterinerlerin operasyonu sonucu kurtarıldı. Kaplumbağanın karnından çıkanlar ise görenleri adeta şoke etti. "Bank" lakaplı bir deniz kaplumbağasının iki hafta önce karnından yaklaşık 915 adet bozuk para çıkarıldı. Kaplumbağa çok sert ve kemiksi bir kabuk içinde yaşayan, ağır yürüyüşlü, dört ayaklı, sürüngen bir hayvandır. Hareketleri yönünden ne kadar telaşsız ve ağır hayvanlarsa onların tarih boyunca gelişimi de o kadar yavaş olmuştur.

22.11.2019 09:12 - Son Güncelleme: 22.11.2019 09:12
Kaplumbağanın karnından öyle bir şey çıktı ki... Akılalmaz olay şoke etti!

Tayland'ta bir kaplumbağanın karnından çıkarılan 915 adet metal görenleri şoke etti. Halka açık bir gölette yaşayan kaplumbağanın nasıl bu hale geldiği tartışma konusu oldu.

Kaplumbağanın karnından öyle bir şey çıktı ki... Akılalmaz olay şoke etti!

Tayland'ta, "Bank" lakaplı bir deniz kaplumbağasının iki hafta önce karnından yaklaşık 915 adet bozuk para çıkarıldı.

Kaplumbağanın karnından öyle bir şey çıktı ki... Akılalmaz olay şoke etti!

Chonburi eyaletinde, Bangkok'un yaklaşık 175 km güneydoğusundaki halka açık bir gölette yirmi yıldır yaşayan dişi yeşil deniz kaplumbağasının, bölge halkının gölete attığı paraları yuttuğu belirtildi.

Kaplumbağanın karnından öyle bir şey çıktı ki... Akılalmaz olay şoke etti!

Toplam ağırlığı 5 kilogramı bulan bozuk paraların kaplumbağanın midesinden bir top gibi sarktığı, karın kabuğunu kırarak kaplumbağanın hayatını tehlikeye atan enfeksiyona yol açtığı kaydedildi.

Kaplumbağanın karnından öyle bir şey çıktı ki... Akılalmaz olay şoke etti!

Üniversitenin Veterinerlik Fakültesinden 5 cerrah, 4 saat süren ameliyatla, genel anestezi altındaki Bank'ın karnındaki bozuk paraları aldı.

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