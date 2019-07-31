Akılalmaz hastalık doktorları şoke etti! Ağzında başladı sonrasında ise ...

Bazı hastalıklar var gerçekten akıl sır erdirilemiyor. Bu hastalıklar doktorlar tarafından da şaşkınlıkla karşılanıyor. Hindistan'da yaşanan bu örnek doktorları adeta şoke etti. İnsanlar birbirinden ilginç hastalıklar ile uğraşıyor. Hindistan'da şiddetli ağrı şikayetiyle dişçiye giden gencin ağzından 6 saat devam eden operasyonla tam 232 minik diş çıkarıldı. Mumbai'de yaşanan ve dünya dişçilik evveliyatına geçecek vakayı haberimizde veriyoruz

31.07.2019 16:41 - Son Güncelleme: 31.07.2019 16:42 BU GALERİYİ PAYLAŞ





