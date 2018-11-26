Akıl alır gibi değil! Yolda yürürken bir servet kazandı...

Adelaide kentinin 550 kilometre kuzeyinde bulunan 49 bin yıllık sığınağın, en eski Aborjin yerleşim alanı olduğu belirtildi. Bu keşif ayrıca insanların 'megafauna' olarak bilinen büyük veya dev hayvanlarla ilişkisinin varlığına dair ilk güvenilir kanıt da oldu.