Akıl alır gibi değil! Yolda yürürken bir servet kazandı...

Avustralya'da aracıyla ilerlerken tuvalet ihtiyacını gidermek için bir yerde duran Clifford Coulthard adlı bir kişi, bulduklarıyla şok oldu..

26 Kasım 2018 Pazartesi, 22:36:10 Güncelleme: 22:40:26
Akıl alır gibi değil! Yolda yürürken bir servet kazandı...

Avustralya'da aracıyla ilerlerken tuvalet ihtiyacını gidermek için bir yerde duran Clifford Coulthard adlı bir kişi, bulduklarıyla şok oldu..

Akıl alır gibi değil! Yolda yürürken bir servet kazandı...

Söz konusu alanın Avustralya'daki en eski Aborjin yerleşim alanı olduğu belirtildi

Akıl alır gibi değil! Yolda yürürken bir servet kazandı...

Avustralya'da Flinders Ranges sıradağının bulunduğu ve Warrantyi olarak bilinen bir bölgede tuvalet ihtiyacını gidermek için bir yer arayan Clifford Coulthard, Aborjinlere ait eski bir yerleşim alanına denk geldi.

Akıl alır gibi değil! Yolda yürürken bir servet kazandı...

Adelaide kentinin 550 kilometre kuzeyinde bulunan 49 bin yıllık sığınağın, en eski Aborjin yerleşim alanı olduğu belirtildi. Bu keşif ayrıca insanların 'megafauna' olarak bilinen büyük veya dev hayvanlarla ilişkisinin varlığına dair ilk güvenilir kanıt da oldu.

Akıl alır gibi değil! Yolda yürürken bir servet kazandı...

Konuyla ilgili ABC'ye konuşan ve araçtaki isimlerden arkeolog Giless Hamm 'Doğa çağırdı ve Cliff yürüyüp bu inanılmaz sanat eserini keşfetti.

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